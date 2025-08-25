Суд признал российскую космическую компанию SR Space банкротом

Сделать это просила налоговая.Основатель стартапа Олег Мансуров. Источник: ТАСССуд постановил признать должника банкротом и открыть конкурсное производство, пишет ТАСС со ссылкой на карточку дела.SR Space — стартап, разрабатывающий суборбитальные и орбитальные ракеты-носители сверхлёгкого и лёгкого классов, малые космические аппараты и спутниковые группировки. Его запустил в 2020 году Олег Мансуров под названием Success Rockets. В апреле 2021 года стартап привлёк 310 млн рублей. В декабре компания провела свой первый суборбитальный запуск.Летом 2024 года SR Space провела pre-IPO, в ходе которого привлекла 23,5 млн рублей, разместив 8500 акций.В апреле 2025 года ФНС заморозила счета SR Space. Тогда в компании объяснили это кассовым разрывом в ожидании денег по контрактам.В июле 2025-го налоговая подала иск о банкротстве стартапа. В SR Space на это говорили, что не собираются становиться банкротом и продолжают работу в штатном режиме. «Такие ситуации типичны для стартапов, мы работаем над погашением долга», — сообщала компания.#новости #srspace