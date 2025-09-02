«Деловая Россия» предложила ввести прогрессивную шкалу НДФЛ для налоговых нерезидентов — Минфин высказался против

По мнению ведомства, это «негативно скажется на экономике». «Деловая Россия» направила Минфину предложение ввести дифференцированную ставку налога для нерезидентов, пишет Forbes.Налоговыми нерезидентами считаются люди (в том числе с гражданством России), которые проживают в стране менее 183 дней в течение года. За них работодатель должен платить 30% налога. Допускается оплата по пятиступенчатой шкале, если нерезидент работает удалённо и такой формат закреплён в договоре. В «Деловой России» предлагают вернуть «соразмерную разницу» в 17 п.п. и ввести шкалу налога от 30% до 39%. По её мнению, «когда ты живёшь не в России, ты потребляешь меньше российской продукции, поддерживаешь экономику существенно меньшим образом, страновой ВВП сокращается».В Минфине сообщили, что считают эту идею «нецелесообразной» — так как прогрессивная шкала налога действует совсем недолго (с начала 2025 года — vc.ru). Кроме того, увеличение ставок «может привести к отказу высококвалифицированных кадров от сотрудничества с российскими организациями, что негативно скажется на экономике».#новости