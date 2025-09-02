Суд арестовал имущество издательства «Музыка» — владельца крупнейшей нотной библиотеки в России

Генпрокуратура требовала вернуть издательство государству.Арест наложил Перовский суд Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.Также он запретил руководству «полностью или частично останавливать производственные и технологические процессы», выплачивать дивиденды и выводить деньги. Но можно рассчитываться с кредиторами, контрагентами и выплачивать зарплату сотрудникам. Помимо этого суд запретил выезд из России Марку Зильберквиту — гендиректору издательства и председателю совета директоров издательств «П. Юргенсон» и «Гамма-пресс».29 августа СМИ сообщили, что Генпрокуратура попросила обратить в доход государства издательство «Музыка». Ведомство считает, что библиотеку незаконно захватили и теперь государству и музыкантам приходится платить за доступ к культурному наследию.Источник: «Коммерсантъ»Музыкальное издательство «Музыка» считается правопреемником национализированной в 1918 году нотоиздательской фирмы Петра Юргенсона. Оно выпускает музыкально-педагогическую литературу, ноты и книги, а также владеет крупнейшим собранием нот.Таня БоброваМедиа29 авгСМИ: Генпрокуратура потребовала вернуть государству издательство «Музыка» — владельца крупнейшей нотной библиотеки в России Ведомство считает, что библиотеку незаконно захватили и теперь государству и музыкантам приходится платить за доступ к культурному наследию.#новости