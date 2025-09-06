Популярное
Ася Карпова
Право

Суд начал арест имущества владельцев группы KDV с брендами «Яшкино», «Кириешки» и Calve

В конце августа 2025 года Генпрокуратура просила признать их «экстремистским объединением».

  • Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество совладельца KDV Дениса Штенгелова и его отца Николая общей стоимостью более 500 млрд рублей. Им также временно запретили выезжать из России.
  • Под арест подпадают движимое и недвижимое имущество Штенгеловых, акции и доли АО «Кондитерус ком», которая владеет брендами «Яшкино» и «Кириешки», и ещё 57 компаний группы KDV, в том числе банка «Долинск», ООО «Футбольный клуб Кузбасс (Кемерово)» и ООО «Футбольный клуб KDV».
  • Суд зарегистрировал иск 22 августа 2025 года по статье «о признании информационных материалов экстремистскими». Генпрокуратура также потребовала признать Штенгеловых «экстремистским объединением» и изъять их имущество в доход государства.
  • Николай Штенгелов оказывал финансовую помощь нацбатальонам Украины, как пишет ТАСС. Его сын также поддерживал вооруженные формирования Украины, отправляя продовольствие. С 2022 года они перечислили более 21 млрд рублей от деятельности группы за рубеж, указано в иске.
  • KDV выпускает пищевую продукцию под марками «Яшкино», «Кириешки», «Три корочки», «Бабкины семечки», «Хрустящий картофель», Beerka, Krutonoff и другие. В 2021 году холдинг купил у Unilever российское производство Calve и «Балтимор».
  • Группа оценивается в 497 млрд рублей, годовая выручка — 756 млрд рублей, пишет РБК.

44 комментария