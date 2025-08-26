СМИ: Генпрокуратура попросила изъять в доход России активы головной структуры KDV — владельца брендов Calve, «Яшкино» и «Кириешки»

И запретить деятельность «объединения, включающего Дениса и Николая Штенгеловых».Генпрокуратура в своём иске попросила признать совладельца KDV Дениса Штенгелова и его отца Николая экстремистским объединением, пишут ТАСС, «РИА Новости», «Интерфакс» и «Ведомости» со ссылкой на источник и судебные материалы.По данным «РИА Новостей», ответчиком по иску кроме Дениса Штенгелова — гражданина Австралии — и Николая Штенгелова — гражданина Украины — выступает АО «Кондитерус Ком». Заинтересованными лицами указаны ещё 58 компаний, уточняет агентство.Николай Штенгелов оказывал финансовую помощь нацбатальонам Украины и образовал собственное военизированное подразделение, пишет ТАСС. Его сын также поддерживал вооруженные формирования Украины. Кроме того, с 2022 года они перечислили более 21 млрд рублей от деятельности группы за рубеж, приводит «РИА Новости» выдержки из иска.Прокуратура требует запретить деятельность объединения, а также обратить в доход России акции «Кондитерус Ком», пишут СМИ. В качестве обеспечительных мер истец просит арестовать акции, движимое и недвижимое имущество группы и запретить с ним любые регистрационные действия.АО «КДВ» принадлежит «Кондитерус Ком», а Денис Штенгелов — основной акционер последней, следует из данных «Контур.Фокуса» (их актуальность не подтверждена). Он также владеет сетью супермаркетов «Ярче!», пишет РБК. С 2008 года Штенгелов живёт в Австралии, писало NGS.ru.Среди брендов KDV — сухарики «Кириешки», «Три корочки», сладости «Яшкино» и другие. В 2021 году холдинг купил у Unilever российское производство Calve и «Балтимор». У компании 10 фабрик в России, пишет ТАСС.Источник: producttoday.ru #новости