Полина Лааксо
Право

Генпрокуратура попросила признать экстремистом Дениса Штенгелова — совладельца группы KDV с брендами Calve, «Яшкино», «Кириешки» и «Три корочки»

По статье о «распространении экстремистских материалов».

  • Тверской районный суд зарегистрировал иск 22 августа 2025 года, а 25 августа принял к производству. Ещё один ответчик — отец Штенгелова, Николай. Других подробностей пока нет.
Штенгелов. Источник фото: «Ъ»
  • Денис Штенгелов — конечный владелец 79,35% в АО «КДВ», следует из данных «Контур.Фокуса» (их актуальность не подтверждена).
  • KDV выпускает пищевую продукцию под марками «Яшкино», «Кириешки», «Три корочки», «Бабкины семечки», «Хрустящий картофель», Beerka, Krutonoff и другие. В 2021 году холдинг купил у Unilever российское производство Calve и «Балтимор».
  • С 2008 года Штенгелов живёт в Австралии. В 2023 году попал в список богатейших бизнесменов по версии Forbes. Его состояние оценивали в $1,3 млрд.
  • По данным СМИ, среди других активов предпринимателя — сеть супермаркетов шаговой доступности «Ярче!», а также томский футбольный клуб «КДВ».

#новости

