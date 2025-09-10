Суд встал на сторону Meta* и TikTok в споре с ЕС — они жаловались на чрезмерно большие сборы с ИТ-компаний

Техногиганты платят 0,05% от годовой чистой прибыли для покрытия расходов регуляторов на контроль за соблюдением закона о цифровых услугах.Компании подали в суд на Еврокомиссию после того, как она ввела сбор, пишет Reuters. Они указывали, что методика расчёта сбора «несовершенна» и приводит к несоразмерным платежам.Суд общей юрисдикции в Люксембурге встал на сторону Meta* и TikTok. Он постановил, что методика должна быть изменена и дал Еврокомиссии 12 месяцев на внесение изменений. При этом уже собранные платежи суд разрешил не возвращать. Помимо Meta* и TikTok сбор платят также Amazon, Apple, Booking.com, Google, Microsoft, X, Snapchat, Pinterest и другие владельцы крупных сервисов.Закон ЕС о цифровых услугах (DSA) вступил в силу осенью 2022 года. Он обязывает крупные платформы самостоятельно выявлять и удалять «незаконный и вредоносный контент». За несоблюдение требований предусмотрены крупные штрафы — до 6% годового мирового оборота.*Meta признана в России экстремистской и запрещена.#новости #meta #tiktok #ес