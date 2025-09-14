Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
AI
Деньги
Инвестиции
Крипто
Право
Путешествия
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Право

Владелец Rolling Stone и The Hollywood Reporter подал в суд на Google из-за ИИ-сводок в поисковой выдаче

Издательство Penske Media утверждает, что функция снижает трафик сайтов, контент которых используется для ответов.

Источник: WSJ 
Источник: WSJ 
  • Издатель обратился с иском в суд округа Колумбия, пишет WSJ. Аналогичные заявления подали платформа онлайн-образования Chegg и газета Helena World Chronicle из Арканзаса.
  • Истцы требуют запретить Google использовать их контент для ИИ-сводок и возместить ущерб, размер которого не приводят.
  • В Penske Media заявляют, что Google использует материалы Rolling Stone, The Hollywood Reporter и других сайтов издательства для создания ИИ-сводок в поисковой выдаче. Это приводит к падению трафика и снижению выручки.
  • При этом издатели не могут ограничить доступ Google к контенту, поскольку компания использует одного и того же поискового робота для индексации сайтов и сбора данных для своих ИИ-моделей, рассказывал TechCrunch глава издательства

    People.

  • В Google заявляют, что ИИ-сводки делают поиск «более удобным», а также направляют издателям релевантный трафик: пользователи, которые переходят по ссылкам из сгенерированных ответов, проводят на сайтах больше времени.

Евгения Евсеева
Право
Суд разрешил Google не продавать Chrome и сохранить Android

Но обязал делиться поисковыми данными с конкурентами.

Источник: iStock

#новости #google #иски

4
3
1
38 комментариев