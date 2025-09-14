Владелец Rolling Stone и The Hollywood Reporter подал в суд на Google из-за ИИ-сводок в поисковой выдаче

Издательство Penske Media утверждает, что функция снижает трафик сайтов, контент которых используется для ответов.Источник: WSJ Издатель обратился с иском в суд округа Колумбия, пишет WSJ. Аналогичные заявления подали платформа онлайн-образования Chegg и газета Helena World Chronicle из Арканзаса.Истцы требуют запретить Google использовать их контент для ИИ-сводок и возместить ущерб, размер которого не приводят.В Penske Media заявляют, что Google использует материалы Rolling Stone, The Hollywood Reporter и других сайтов издательства для создания ИИ-сводок в поисковой выдаче. Это приводит к падению трафика и снижению выручки.При этом издатели не могут ограничить доступ Google к контенту, поскольку компания использует одного и того же поискового робота для индексации сайтов и сбора данных для своих ИИ-моделей, рассказывал TechCrunch глава издательства People. В Google заявляют, что ИИ-сводки делают поиск «более удобным», а также направляют издателям релевантный трафик: пользователи, которые переходят по ссылкам из сгенерированных ответов, проводят на сайтах больше времени.Евгения ЕвсееваПраво3 сентСуд разрешил Google не продавать Chrome и сохранить Android Но обязал делиться поисковыми данными с конкурентами. #новости #google #иски