Евгения Евсеева
Право

В Грузии задержали «афериста из Tinder», о котором Netflix снял фильм, — он притворялся наследником алмазного магната Леваева

И обманывал женщин.

Источник: VG / EPA / ТАСС
  • В аэропорту Батуми задержали гражданина Израиля Саймона Леваева (настоящее имя — Шимон Хают), пишет The Jerusalim Post.
  • Причины ареста неизвестны, сообщили его адвокаты. В МВД Грузии рассказали, что Леваев находится в международном розыске по линии Интерпола.
  • Леваев — мошенник, который в Tinder выдавал себя за сына алмазного магната Льва Леваева. Он врал собеседницам, что находится «в опасности» и из-за «угрозы для жизни» не может пользоваться своими банковскими картами, выманивая таким образом деньги у жертв.
  • Всего он обманул около 100 женщин на общую сумму в $10 млн. В 2022 году Netflix снял о нём документальный фильм «Аферист из Tinder». Тогда же жертвы запустили кампанию, чтобы вернуть утраченные средства.
  • В декабре 2019 года Леваева осудили за мошенничество, кражу и подделку документов. Его приговорили к 15 месяцам тюрьмы, но он вышел на свободу, отсидев пять месяцев. Мошенника отпустили из-за пандемии Covid-19 — по программе о сокращении количества заключённых из-за опасения, что возникнет вспышка вируса.
  • Среди дел против него, например, поданный в 2024 году семьёй настоящих Леваевых иск об ущербе репутации.

#новости

69 комментариев