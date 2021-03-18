Двадцать компаний потребовали от «Яндекса» перестать помогать своим сервисам в выдаче поиска и выполнить решение ФАС Статьи редакции
Avito, Drom.ru, «Кассир.ру», «Туту.ру», «Циан», ivi, «2ГИС» и другие.
Двадцать российских интернет-компаний подписали открытое письмо (есть у vc.ru), в котором говорят, что обеспокоены доминирующим положением «Яндекса» на рынке поиска. Они поддержали решение ФАС, которая обязала компанию устранить привилегии для продвижения собственных сервисов на этом рынке.
«В течение месяца, который ФАС предоставила "Яндексу" для прекращения его антиконкурентных практик, ничего не поменялось. Мировые ИТ-гиганты уже скорректировали свои действия после подобных решений регуляторов, и "Яндекс" должен выполнить требование ФАС в полном объеме», – прокомментировал в письме Игорь Наймушин, исполнительный директор ИТ-коалиции.
Срок исполнения решения ФАС истекает 20 марта.
Письмо подписали Avito, Drom.ru, «Кассир.ру», «Туту.ру», «Циан», ivi, «2ГИС», Profi.ru, YouDo.com, ассоциация «Интернет-видео» (объединяет видеосервисы ivi, Okko, Megogo, Start, «Амедиатека» и ViP Viasat Play), «Промт», OneTwoTrip, «ЯКласс», SkyEng, Zoon.ru, «Автотека».
В «Яндексе» не предоставили комментарий vc.ru. На момент написания заметки в ФАС не ответили на запрос vc.ru, действительно ли компания не выполнила требование органа.
- В августе 2020 года Avito, ivi, Циан, «Туту.ру», «2ГИС», «Профи.ру», Zoon и Drom.ru пожаловались в ФАС на «Яндекс» из-за интерактивных ответов в поисковой выдаче. В компании тогда сказали, что ответы не закреплены на первых позициях по умолчанию и появляются только тогда, когда могут улучшить качество ответа на запрос пользователям.
- В феврале 2021 года ФАС обязала «Яндекс» прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске и дала месяц на исполнение решения. В «Яндексе» рассказали, что не согласны с решением ФАС и добавили, что некоторые требования органа уже реализованы в поиске.
Ну мне тоже не нравится.
Но если разобраться, то почему нет, парни с нуля создали компанию?
Это как с Амазоном и Гуглом, компании достигают такого размера, что все начинают их считать народным достоянием, типа электричества...
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