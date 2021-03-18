Право
Евгения Евсеева

Двадцать компаний потребовали от «Яндекса» перестать помогать своим сервисам в выдаче поиска и выполнить решение ФАС Статьи редакции

Avito, Drom.ru, «Кассир.ру», «Туту.ру», «Циан», ivi, «2ГИС» и другие.

4 4 комментария
307 просмотров

Двадцать российских интернет-компаний подписали открытое письмо (есть у vc.ru), в котором говорят, что обеспокоены доминирующим положением «Яндекса» на рынке поиска. Они поддержали решение ФАС, которая обязала компанию устранить привилегии для продвижения собственных сервисов на этом рынке.

«В течение месяца, который ФАС предоставила "Яндексу" для прекращения его антиконкурентных практик, ничего не поменялось. Мировые ИТ-гиганты уже скорректировали свои действия после подобных решений регуляторов, и "Яндекс" должен выполнить требование ФАС в полном объеме», – прокомментировал в письме Игорь Наймушин, исполнительный директор ИТ-коалиции.

Срок исполнения решения ФАС истекает 20 марта.

Письмо подписали Avito, Drom.ru, «Кассир.ру», «Туту.ру», «Циан», ivi, «2ГИС», Profi.ru, YouDo.com, ассоциация «Интернет-видео» (объединяет видеосервисы ivi, Okko, Megogo, Start, «Амедиатека» и ViP Viasat Play), «Промт», OneTwoTrip, «ЯКласс», SkyEng, Zoon.ru, «Автотека».

В «Яндексе» не предоставили комментарий vc.ru. На момент написания заметки в ФАС не ответили на запрос vc.ru, действительно ли компания не выполнила требование органа.

  • В августе 2020 года Avito, ivi, Циан, «Туту.ру», «2ГИС», «Профи.ру», Zoon и Drom.ru пожаловались в ФАС на «Яндекс» из-за интерактивных ответов в поисковой выдаче. В компании тогда сказали, что ответы не закреплены на первых позициях по умолчанию и появляются только тогда, когда могут улучшить качество ответа на запрос пользователям.
  • В феврале 2021 года ФАС обязала «Яндекс» прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске и дала месяц на исполнение решения. В «Яндексе» рассказали, что не согласны с решением ФАС и добавили, что некоторые требования органа уже реализованы в поиске.

#новость #яндекс

4 4 комментария
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 4, "likes": 2, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 222019, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 18 Mar 2021 12:54:37 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Руслан Агаев

1

М - монополист, а так чему удивляться эта компания не любит честно играть

Ответить

Aik Music

0

Подписали 20, а поддерживают 20000! Вперёд, остановим беспредел яндекса. 🚀

Ответить

Ware Wow

0

Ну мне тоже не нравится.
Но если разобраться, то почему нет, парни с нуля создали компанию?
Это как с Амазоном и Гуглом, компании достигают такого размера, что все начинают их считать народным достоянием, типа электричества...

Ответить

Gabby BenDer

0

Наконец-то

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
Кто такая Кэти Вуд — женщина, покорившая Уолл-Стрит
«Оставайтесь на правильной стороне перемен», — под этим девизом Кэти Вуд продвигает инвестиции в инновации и технологии…
0
МегаФон
Подписан
Отписаться
MegaFon Startup Friday в ClubHouse «Как стартапу получить инвестиции от корпорации?»
19 марта в 19.00 в рамках MegaFon Startup Friday пройдет дискуссия «Как стартапу получить инвестиции от корпорации?». В…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Про большой расход памяти в Python
У Python есть множество достоинств, но есть несколько недостатков, которые мешают Python стать действительно вездесущим…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Александр Смирнов
за день
Что ни день, то одна новость пизже другой.
Роскомнадзор обяжет мобильных операторов делиться данными об абонентах и звонках, чтобы бороться с «серыми» SIM-картами
Данила Верещаков
за неделю
Если коротко - не наебешь, не проживешь. В Европе с этим сложнее видимо. 
Почему успех банка Тинькофф невозможно повторить в Европе

Комментарии

Nikolai O

«Как в Германии», или…

Павел Воронов

Почему рекламная кампания…

Евгений Кузовкин

Как я хотел торговать колбасой…

Антон

«Альфа-банк» заплатит 1 млн…

Илья М

Правительство хочет обязать…

Влад Берг

Роскомнадзор обяжет мобильных…

Gabby BenDer

Двадцать компаний потребовали…

Анна

Wildberries требует с продавцов…

Dmitry Kiselev

PepsiCo изменит внешний вид…

Денис Демидов

Правительство хочет обязать…

Руслан Агаев

Двадцать компаний потребовали…

Ware Wow

Двадцать компаний потребовали…

Aik Music

Двадцать компаний потребовали…

Иван Дубышкин

Как стартап ProctorEdu следит…

Антон

«Альфа-банк» заплатит 1 млн…

Nikolai O

«Как в Германии», или…

Syzygy

«Коммерческий успех…

Joy Z

Wildberries требует с продавцов…

Denis Smirnov

Роскомнадзор обяжет мобильных…

Seller Den

Wildberries требует с продавцов…
null