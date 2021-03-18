Avito, Drom.ru, «Кассир.ру», «Туту.ру», «Циан», ivi, «2ГИС» и другие.

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Двадцать российских интернет-компаний подписали открытое письмо (есть у vc.ru), в котором говорят, что обеспокоены доминирующим положением «Яндекса» на рынке поиска. Они поддержали решение ФАС, которая обязала компанию устранить привилегии для продвижения собственных сервисов на этом рынке.

«В течение месяца, который ФАС предоставила "Яндексу" для прекращения его антиконкурентных практик, ничего не поменялось. Мировые ИТ-гиганты уже скорректировали свои действия после подобных решений регуляторов, и "Яндекс" должен выполнить требование ФАС в полном объеме», – прокомментировал в письме Игорь Наймушин, исполнительный директор ИТ-коалиции.

Срок исполнения решения ФАС истекает 20 марта.

Письмо подписали Avito, Drom.ru, «Кассир.ру», «Туту.ру», «Циан», ivi, «2ГИС», Profi.ru, YouDo.com, ассоциация «Интернет-видео» (объединяет видеосервисы ivi, Okko, Megogo, Start, «Амедиатека» и ViP Viasat Play), «Промт», OneTwoTrip, «ЯКласс», SkyEng, Zoon.ru, «Автотека».

В «Яндексе» не предоставили комментарий vc.ru. На момент написания заметки в ФАС не ответили на запрос vc.ru, действительно ли компания не выполнила требование органа.