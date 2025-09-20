Популярное
Евгения Евсеева
Право

Суд оштрафовал сотрудника Внуково на 655 тысяч рублей — он «посетил» бизнес-зал аэропорта 364 раза за пять месяцев

Суд решил, что он незаконно передавал другим людям код доступа от бизнес-зала.

Источник: Внуково
  • Мужчина оформил банковскую программу с неограниченным доступом в VIP-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов при предъявлении кода доступа и посадочного талона, пишут «РИА Новости».
  • В итоге за пять месяцев он «посетил» бизнес-залы по этой программе 364 раза: многократно код доступа использовали во Внуково, а также пять раз в Шереметьево и по одному разу в Домодедово и аэропорту Сочи.
  • Банк заподозрил подозрительную частоту использования программы и обратился в суд. В итоге мужчина признал, что иногда передавал код доступа, но утверждал, что во Внуково сам посещал бизнес-зал во время работы — чтобы поесть. Суд первой инстанции ему поверил и назначил штраф в 12,6 тысячи рублей.
  • Но апелляционный и кассационный суды решили иначе: анализ показал, что бизнес-залы посещали неоднократно в течение дня, в разное время и разными людьми. В результате суд постановил взыскать с мужчины 655 тысяч рублей.

