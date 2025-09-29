Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Деньги
AI
Личный опыт
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Право

Владимир Путин подписал закон, который позволит «Роскосмосу» размещать рекламу на космической технике

Он вступит в силу с 1 января 2026 года.

Источник: «Ведомости»
Источник: «Ведомости»
  • Закон расширит виды деятельности «Роскосмоса» — добавит в список оказание услуг по размещению рекламы на космических объектах в собственности госкорпорации, производству и распространению рекламы, а также размещение рекламы на космических объектах в федеральной собственности.
  • Это позволит использовать орбитальные станции, спутники и другие объекты в околоземном пространстве в качестве носителей рекламной информации.
  • Если договор на размещение рекламы заключат без торгов, размер платы за использование объектов и сроки платежей определят в порядке, который утвердит правительство. Также у корпорации будет право проводить торги на заключение договора.
  • Все деньги от продажи рекламы зачислят в федеральный бюджет.
  • По оценке «Роскосмоса», которую приводили в пояснительной записке к законопроекту, потенциальный «доход» может составить до 200 млн рублей в год от размещения рекламы на космической технике и до 5 млн рублей в год от установки и (или) эксплуатации наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры. Среди возможных заказчиков — «российские банки и страховые компании».

#новости #роскосмос

28
1
1
97 комментариев