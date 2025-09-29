Владимир Путин подписал закон, который позволит «Роскосмосу» размещать рекламу на космической технике

Он вступит в силу с 1 января 2026 года.Источник: «Ведомости»Закон расширит виды деятельности «Роскосмоса» — добавит в список оказание услуг по размещению рекламы на космических объектах в собственности госкорпорации, производству и распространению рекламы, а также размещение рекламы на космических объектах в федеральной собственности.Это позволит использовать орбитальные станции, спутники и другие объекты в околоземном пространстве в качестве носителей рекламной информации.Если договор на размещение рекламы заключат без торгов, размер платы за использование объектов и сроки платежей определят в порядке, который утвердит правительство. Также у корпорации будет право проводить торги на заключение договора.Все деньги от продажи рекламы зачислят в федеральный бюджет.По оценке «Роскосмоса», которую приводили в пояснительной записке к законопроекту, потенциальный «доход» может составить до 200 млн рублей в год от размещения рекламы на космической технике и до 5 млн рублей в год от установки и (или) эксплуатации наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры. Среди возможных заказчиков — «российские банки и страховые компании».#новости #роскосмос