Суд заочно арестовал главреда «Дождя»* Тихона Дзядко

Его также объявили в розыск.Источник: SOTAvisionГоловинский суд Москвы признал Дзядко виновным в неисполнении требований для иноагентов (ч. 2 ст. 330.1 УК), пишут «РИА Новости». Таковым главреда «Дождя»* признали в октябре 2022 года.Срок ареста — два месяца с момента пересечения границы России.Накануне суд заочно арестовал журналисток «Дождя»* Екатерину Котрикадзе и Валерию Ратникову (обе признаны иноагентами). Их обвинили в распространении «фейков» о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК).В августе 2021 года Минюст внёс «Дождь»* в реестр иноагентов. В марте 2022 года телеканал сообщил о приостановке работы после того, как Роскомнадзор начал блокировать к нему доступ по требованию Генпрокуратуры.В июне того же года Латвийский национальный совет электронных СМИ выдал разрешение на вещание «Дождя»*, но уже в декабре отозвал его. В начале июля 2023-го Рижский суд оставил в силе решение об аннулировании лицензии. В том же месяце латвийское и нидерландское юрлица «Дождя»* признали «нежелательными» в России.В декабре 2023 года Минюст второй раз признал телеканал иноагентом — ведомство внесло его в список под новым названием. «Дождь»* продолжает вещание на YouTube. Телеканал также получил лицензию на вещание в Нидерландах.*«Дождь» признан нежелательной организацией в России.#новости