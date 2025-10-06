Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Деньги
AI
Личный опыт
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Право

Суд заочно арестовал главреда «Дождя»* Тихона Дзядко

Его также объявили в розыск.

Источник: SOTAvision
Источник: SOTAvision
  • Головинский суд Москвы признал Дзядко виновным в неисполнении требований для иноагентов (ч. 2 ст. 330.1 УК), пишут «РИА Новости». Таковым главреда «Дождя»* признали в октябре 2022 года.
  • Срок ареста — два месяца с момента пересечения границы России.
  • Накануне суд заочно арестовал журналисток «Дождя»* Екатерину Котрикадзе и Валерию Ратникову (обе признаны иноагентами). Их обвинили в распространении «фейков» о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК).
  • В августе 2021 года Минюст внёс «Дождь»* в реестр иноагентов. В марте 2022 года телеканал сообщил о приостановке работы после того, как Роскомнадзор начал блокировать к нему доступ по требованию Генпрокуратуры.
  • В июне того же года Латвийский национальный совет электронных СМИ выдал разрешение на вещание «Дождя»*, но уже в декабре отозвал его. В начале июля 2023-го Рижский суд оставил в силе решение об аннулировании лицензии. В том же месяце латвийское и нидерландское юрлица «Дождя»* признали «нежелательными» в России.
  • В декабре 2023 года Минюст второй раз признал телеканал иноагентом — ведомство внесло его в список под новым названием. «Дождь»* продолжает вещание на YouTube. Телеканал также получил лицензию на вещание в Нидерландах.

*«Дождь» признан нежелательной организацией в России.

#новости

10
5
1
108 комментариев