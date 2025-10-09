Популярное
Данила Бычков
Право

Американца подозревают в поджоге леса в Лос-Анджелесе — среди улик картинки с пожаром, которые он сгенерировал в ChatGPT

Зимой 2025 года Калифорния столкнулась с серией лесных пожаров, ставших одними из самых разрушительных в истории штата.

Источник: The Verge
Источник: The Verge
  • 29-летнего американца Джонатана Риндеркнехта обвиняют в умышленном поджоге леса в районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе в январе 2025 года. Среди доказательств — сгенерированные с помощью ChatGPT картинки с горящим городом, пишет The Verge.
  • Обвинение считает, что Риндеркнехт сгенерировал изображения за несколько месяцев до пожара, который стал одним из самых масштабных в истории Калифорнии, отмечает издание. Огонь уничтожил более 6000 зданий и привел к гибели 12 человек.
  • У следствия также есть и другие доказательства вины американца, включая записи с видеокамер, показания свидетелей и данные о местоположении мужчины в ночь начала пожара. Кроме того, Риндеркнехт спрашивал у ChatGPT: «Виноват ли я, если пожар начался из-за моих сигарет?».
  • Пожар в Пасифик-Палисейдс стал первым и наиболее крупным очагом в Лос-Анджелесе, напоминает BBC. Это прибрежный «зажиточный» район, где находилось недвижимость многих знаменитостей. Например, огонь уничтожил дома Мела Гибсона и Пэрис Хилтон. Общий ущерб от действий Риндеркнехта оценивают в $150 млрд.

#новости

