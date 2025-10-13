Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Право
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Право

Правительство Нидерландов передало под внешнее управление базирующегося в стране китайского производителя микросхем Nexperia — чтобы «исключить перебои поставок при чрезвычайной ситуации»

Решение совпало с обострением торгового противостояния между США и Китаем.

Источник: Getty Images
Источник: Getty Images
  • Власти Нидерландов применили к Nexperia закон о доступности товаров, пишет CNBC. Он позволяет правительству вмешиваться в деятельность частных компаний, чтобы обеспечить наличие критически важных товаров при подготовке к чрезвычайным ситуациям.
  • Меру назвали «крайним шагом» и объяснили «сигналами об острых проблемах в компании», которые угрожают сохранению «важнейших технологических компетенций» на территории ЕС.
  • 13 октября 2025 года китайская Wingtech, которой принадлежит Nexperia, в отчёте для Шанхайской биржи подтвердила, что власти Нидерландов передали компанию под внешнее управление и потребовали приостановить внесение изменений в бизнес и персонал на срок до года. Исполнительного директора компании Чжан Сюэчжэна отстранили от управления.
  • В сообщении говорится, что Nexperia продолжит работать, но влияние принятых мер «пока невозможно оценить». В Wingtech подчеркнули, что решение правительства Нидерландов представляет собой «чрезмерное вмешательство, продиктованное геополитическими предубеждениями».
  • В компании добавили, что с момента покупки Nexperia в 2019 году Wingtech «строго соблюдает законы и правила всех юрисдикций, обеспечивает прозрачность операций и надежное управление», а также нанимает «тысячи местных сотрудников» на научно-исследовательские и производственные площадки в Нидерландах, Германии и Великобритании.
  • Акции Wingtech в ходе торгов на Шанхайской бирже упали на 10%, достигнув максимального дневного лимита. Торги бумагами приостановили.

  • Решение Нидерландов совпало с обострением торгового противостояния между США и Китаем, отмечает CNBC. В начале октября власти КНР ввели ограничения на экспорт редкоземельных металлов. После этого Дональд Трамп объявил о введении дополнительных 100%-ных пошлин на китайский импорт.

#новости

13
88 комментариев