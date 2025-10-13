Правительство Нидерландов передало под внешнее управление базирующегося в стране китайского производителя микросхем Nexperia — чтобы «исключить перебои поставок при чрезвычайной ситуации»

Решение Нидерландов совпало с обострением торгового противостояния между США и Китаем, отмечает CNBC. В начале октября власти КНР ввели ограничения на экспорт редкоземельных металлов. После этого Дональд Трамп объявил о введении дополнительных 100%-ных пошлин на китайский импорт.