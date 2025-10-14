ФАС возбудила дело против авиакомпании «Победа» из-за аудиорекламы в самолётах

По действующим правилам, распространение звуковой рекламы «с использованием транспортных средств» запрещено.Фото: «Победа» Служба установила, что «Победа» воспроизводила аудиодорожку с рекламой вклада в неназванном банке на рейсах по маршруту Москва — Сочи.Регулятор возбудил дело по факту нарушения действующего законодательства, которое запрещает распространение аудиорекламы «с использованием транспортных средств».В случае установления вины к ответственности могут привлечь как перевозчика, так и рекламодателя, отметила ФАС.В 2019 году служба уже возбуждала дело из-за аудиорекламы на рейсах «Победы». Перевозчик тогда заявил, что согласно Воздушному кодексу, самолёт — это летательный аппарат, а не транспортное средство, и ПДД на него не распространяются. Чем закончилось расследование, неизвестно.#новости #фас #победа