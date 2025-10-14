ЕС рассматривает возможность обязать иностранные компании делиться технологиями и локализовывать производство для работы на местном рынке — Bloomberg

Меры затронут в основном китайских производителей автомобилей и аккумуляторов, говорит один из собеседников агентства. Салон китайского BYD в БудапештеВласти Евросоюза рассматривают пакет мер, который обяжет иностранный бизнес, желающий работать на европейском рынке, передавать технологии местным компаниям, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.По их словам, требования затронут предприятия из «ключевых отраслей» — в частности, производителей автомобилей и аккумуляторов. Они должны будут использовать «определённый объём» компонентов и рабочей силы из стран ЕС и «создавать добавленную стоимость для своей продукции на территории союза».Одна из инициатив предполагает в том числе создание совместных предприятий с европейскими компаниями.Хотя правила формально должны будут применяться ко всем иностранным компаниям, их фактическая цель — «сдержать промышленную мощь Китая», пояснил один из собеседников агентства.Рассматриваемые меры направлены на «усиление конкурентоспособности европейской промышленности», заявил представитель Еврокомиссии Томас Гренье. При этом он отметил, что «окончательный список требований пока не согласован».Вопрос о новых ограничениях возник на фоне обострения торгового противостояния между США, ЕС и Китаем. В начале октября 2025 года власти КНР ввели ограничения на экспорт редкоземельных металлов. После этого ЕС утвердил 50%-ные пошлины на импорт стали, а президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных 100%-ных пошлин на весь китайский импорт.В то же время ЕС сталкивается со снижением объёма инвестиций в промышленность. А китайские автопроизводители, которые пока продолжают наращивать производство в европейских странах, могут пересмотреть планы из-за новых требований, резюмирует Bloomberg.Артур ТомилкоПравовчераПравительство Нидерландов передало под внешнее управление базирующегося в стране китайского производителя микросхем Nexperia — чтобы «исключить перебои поставок при чрезвычайной ситуации» Решение совпало с обострением торгового противостояния между США и Китаем.#новости #ес