Артур Томилко
Право

ЕС рассматривает возможность обязать иностранные компании делиться технологиями и локализовывать производство для работы на местном рынке — Bloomberg

Меры затронут в основном китайских производителей автомобилей и аккумуляторов, говорит один из собеседников агентства.

Салон китайского BYD в Будапеште
Салон китайского BYD в Будапеште
  • Власти Евросоюза рассматривают пакет мер, который обяжет иностранный бизнес, желающий работать на европейском рынке, передавать технологии местным компаниям, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
  • По их словам, требования затронут предприятия из «ключевых отраслей» — в частности, производителей автомобилей и аккумуляторов. Они должны будут использовать «определённый объём» компонентов и рабочей силы из стран ЕС и «создавать добавленную стоимость для своей продукции на территории союза».
  • Одна из инициатив предполагает в том числе создание совместных предприятий с европейскими компаниями.
  • Хотя правила формально должны будут применяться ко всем иностранным компаниям, их фактическая цель — «сдержать промышленную мощь Китая», пояснил один из собеседников агентства.
  • Рассматриваемые меры направлены на «усиление конкурентоспособности европейской промышленности», заявил представитель Еврокомиссии Томас Гренье. При этом он отметил, что «окончательный список требований пока не согласован».
  • Вопрос о новых ограничениях возник на фоне обострения торгового противостояния между США, ЕС и Китаем. В начале октября 2025 года власти КНР ввели ограничения на экспорт редкоземельных металлов. После этого ЕС утвердил 50%-ные пошлины на импорт стали, а президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных 100%-ных пошлин на весь китайский импорт.
  • В то же время ЕС сталкивается со снижением объёма инвестиций в промышленность. А китайские автопроизводители, которые пока продолжают наращивать производство в европейских странах, могут пересмотреть планы из-за новых требований, резюмирует Bloomberg.
Артур Томилко
Право
