Великобритания ввела санкции против НСПК и четырёх российских банков

Среди них — «ББР банк», «Солид банк», «Трансстройбанк» и «Примсоцбанк».Обновлённый санкционный список опубликован на сайте правительства Великобритании. В него добавили 90 позиций.В частности, в перечень включили «Лукойл», «Роснефть» и её акционера — индийскую Nayara Energy. Под санкции также попали Национальная система платёжных карт (НСПК, оператор карт «Мир» и Системы быстрых платежей), «ББР банк», «Солид банк», «Трансстройбанк», «Примсоцбанк».Кроме того, в список включили ряд российских, китайских, сингапурских и индийских компаний, фирмы из ОАЭ, Таиланда и несколько физлиц — граждан России, Сингапура и Новой Зеландии.Санкции против НСПК и четырёх банков в правительстве Великобритании мотивировали их принадлежностью к финансовому сектору, который «имеет стратегическое значение» для российских властей.Минфин США ввёл санкции против НСПК в феврале 2024 года. В организации тогда заявили, что ограничения не повлияют на работу платёжных сервисов внутри России. #новости #санкции #нспк