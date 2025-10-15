Популярное
Артур Томилко
Право

Великобритания ввела санкции против НСПК и четырёх российских банков

Среди них — «ББР банк», «Солид банк», «Трансстройбанк» и «Примсоцбанк».

  • Обновлённый санкционный список опубликован на сайте правительства Великобритании. В него добавили 90 позиций.
  • В частности, в перечень включили «Лукойл», «Роснефть» и её акционера — индийскую Nayara Energy. Под санкции также попали Национальная система платёжных карт (НСПК, оператор карт «Мир» и Системы быстрых платежей), «ББР банк», «Солид банк», «Трансстройбанк», «Примсоцбанк».
  • Кроме того, в список включили ряд российских, китайских, сингапурских и индийских компаний, фирмы из ОАЭ, Таиланда и несколько физлиц — граждан России, Сингапура и Новой Зеландии.
  • Санкции против НСПК и четырёх банков в правительстве Великобритании мотивировали их принадлежностью к финансовому сектору, который «имеет стратегическое значение» для российских властей.
  • Минфин США ввёл санкции против НСПК в феврале 2024 года. В организации тогда заявили, что ограничения не повлияют на работу платёжных сервисов внутри России.

#новости #санкции #нспк

