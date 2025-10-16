Популярное
Евгения Евсеева
Право

ФАС потребовала от Apple разрешить в России устанавливать российские поисковики на iOS по умолчанию

Или аналоги из стран ЕАЭС — Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

  • ФАС направила компании письмо о нарушении закона «О защите прав потребителей», пишут «Интерфакс» и ТАСС.
  • По нему предварительно установленные на смартфонах программы должны обеспечивать доступ к поисковикам, страна происхождения которых — Россия или государства ЕАЭС. Сейчас у Apple такая опция недоступна.
  • ФАС указывает, что нынешние настройки iOS создают «неравные конкурентные условия между поисковыми системами». Это «может приводить к ущемлению интересов неопределённого круга потребителей».
  • Служба требует от Apple включить по умолчанию российскую или другую поисковую систему из ЕАЭС, а ответ на письмо нужно предоставить до 31 октября 2025 года.

#новости #apple #фас

32
3
74 комментария