ФАС потребовала от Apple разрешить в России устанавливать российские поисковики на iOS по умолчанию

Или аналоги из стран ЕАЭС — Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.ФАС направила компании письмо о нарушении закона «О защите прав потребителей», пишут «Интерфакс» и ТАСС.По нему предварительно установленные на смартфонах программы должны обеспечивать доступ к поисковикам, страна происхождения которых — Россия или государства ЕАЭС. Сейчас у Apple такая опция недоступна.ФАС указывает, что нынешние настройки iOS создают «неравные конкурентные условия между поисковыми системами». Это «может приводить к ущемлению интересов неопределённого круга потребителей». Служба требует от Apple включить по умолчанию российскую или другую поисковую систему из ЕАЭС, а ответ на письмо нужно предоставить до 31 октября 2025 года.#новости #apple #фас