Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Карьера
Образование
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Право

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить инностранное ПО на отечественное

Сейчас они это делать не обязаны.

Источник: РБК
Источник: РБК
  • Пока инициатива только обсуждается, сообщил первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин, пишет РБК.
  • По его словам, импортозамещение — один из приоритетов государства. Поэтому в будущем могут появиться «законодательные ограничения», чтобы коммерческие компании «более активно импортозамещались».
  • Сейчас менять иностранное ПО на отечественное обязаны госорганы, госкомпании и компании с госучастием, а также субъекты критической информационной инфраструктуры.

#новости #госдума #отечественноепо

19
12
1
1
76 комментариев