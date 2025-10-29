В Госдуме предложили обязать частные компании заменить инностранное ПО на отечественное

Сейчас они это делать не обязаны.Источник: РБКПока инициатива только обсуждается, сообщил первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин, пишет РБК.По его словам, импортозамещение — один из приоритетов государства. Поэтому в будущем могут появиться «законодательные ограничения», чтобы коммерческие компании «более активно импортозамещались».Сейчас менять иностранное ПО на отечественное обязаны госорганы, госкомпании и компании с госучастием, а также субъекты критической информационной инфраструктуры.#новости #госдума #отечественноепо