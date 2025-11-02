Мальдивы запретили покупку сигарет и других табачных изделий и курение всем, родившимся после 1 января 2007 года

В стране уже запрещены вейпы — для всех, независимо от возраста.Источник: Asad Photo Maldives / PexelsО том, что запрет вступил в силу, 1 ноября 2025 года сообщило министерство здравоохранения Мальдив. Закон запрещает тем, кто родился 1 января 2007 года или позже, покупать табачные изделия и использовать их.Запрет распространяется на все виды табачных изделий, а также на туристов, отмечает The Guardian. Ритейлеры должны проверять возраст покупателей.Мальдивы также сохранили запрет на импорт, продажу, хранение, рекламу, производство и использование электронных сигарет и вейпов — для всех, независимо от возраста.Продажа табачных изделий несовершеннолетним грозит штрафом в 50 тысяч руфий (около $3300; 262,7 тысячи рублей), использование вейпов — 5000 руфий (примерно $330; 26,3 тысячи рублей), уточняет The Guardian.Страна приняла поправки в антитабачное законодательство в мае 2025 года. Кроме ограничений для тех, кто родился в 2007 году и позже, оно предполагает среди прочего запрет лицам моложе 21 года участвовать в коммерческой деятельности, связанной с табаком, и запрет рекламы и спонсорства табачных изделий.В 2022 году аналогичный закон, запрещающий курение «целому поколению», приняла Новая Зеландия, напоминает The Brussels Times. Но ещё до вступления изменений в силу новое правительство его отменило.Похожие запреты рассматривают и власти Великобритании, добавляет The Guardian. В России тоже обсуждают такие меры, Минздрав идею поддержал, писал «Ъ» в октябре 2024 года.#новости