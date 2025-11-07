ФБР начало расследование против archive.today — оно потребовало все данные о сайте у доменного регистратора

Включая имя владельца.Источник: 404 Media Администраторы archive.today опубликовали судебный приказ, адресованный регистратору доменных имен Tucows, от которого требуют предоставить все данные о собственниках сайта. Внимание на это обратило 404 Media.Сайт никак не прокомментировал приказ, но сопроводил пост надписью «канарейка» (canary) — вероятно, это отсылка к шахтёрской традиции: канарейку брали с собой в шахты, и если птица умирала, это означало, что произошла утечка метана.Согласно приказу, Tucows не позднее 29 ноября 2025 года должен предоставить информацию о сайте, а именно — имя клиента или абонента, адрес обслуживания и платёжные данные, связанные с archive.today, а также срок обслуживания, записи телефонных соединений, данные об устройствах и абонентских номерах, временные IP-адреса и другое.Следователям нужна информация с 30 октября 2024-го по 30 октября 2025-го. Данные связаны с уголовным расследованием, которое проводит ФБР. Его детали неизвестны.archive.today — сервис, позволяющий сохранять и просматривать архивные копии сайтов. Он работает по тому же принципу, что и Wayback Machine от Internet Archive. Часто его используют для обхода платных подписок в СМИ. Официально владельцы неизвестны, но есть данные о том, что первый домен сайта зарегистирировал некий Денис Петров из Чехии.#новости #archiveis