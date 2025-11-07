Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Образование
Маркетплейсы
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Право

ФБР начало расследование против archive.today — оно потребовало все данные о сайте у доменного регистратора

Включая имя владельца.

Источник: 404 Media 
Источник: 404 Media 
  • Администраторы archive.today опубликовали судебный приказ, адресованный регистратору доменных имен Tucows, от которого требуют предоставить все данные о собственниках сайта. Внимание на это обратило 404 Media.
  • Сайт никак не прокомментировал приказ, но сопроводил пост надписью «канарейка» (canary) — вероятно, это отсылка к шахтёрской традиции: канарейку брали с собой в шахты, и если птица умирала, это означало, что произошла утечка метана.
  • Согласно приказу, Tucows не позднее 29 ноября 2025 года должен предоставить информацию о сайте, а именно — имя клиента или абонента, адрес обслуживания и платёжные данные, связанные с archive.today, а также срок обслуживания, записи телефонных соединений, данные об устройствах и абонентских номерах, временные IP-адреса и другое.

  • Следователям нужна информация с 30 октября 2024-го по 30 октября 2025-го. Данные связаны с уголовным расследованием, которое проводит ФБР. Его детали неизвестны.

  • archive.today — сервис, позволяющий сохранять и просматривать архивные копии сайтов. Он работает по тому же принципу, что и Wayback Machine от Internet Archive. Часто его используют для обхода платных подписок в СМИ. Официально владельцы неизвестны, но есть данные о том, что первый домен сайта зарегистирировал некий Денис Петров из Чехии.

#новости #archiveis

4
1
1
1
1
8 комментариев