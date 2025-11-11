Минобороны предложило сократить до пяти дней срок, в который компании должны уведомлять военкоматы об увольнении айтишников

Сейчас на это даётся две недели.Минобороны предложило сократить срок, в течение которого аккредитованная ИТ-компания обязана уведомить военкомат о том, что уволила сотрудника. Проект опубликован на сайте нормативных правовых актов.Сейчас на это даётся 14 дней — срок предложили сократить до пяти.Поправки коснутся граждан с отсрочкой от призыва на срочную военную службу. С 2026 года военкоматы смогут направлять повестки призывникам в течение всего календарного года — закон об этом Владимир Путин подписал в начале ноября 2025-го.#новости #иткомпании