В Госдуму внесли законопроект о штрафе для владельцев сайтов за отсутствие отечественных способов авторизации для российских пользователей

Его размер для юридических лиц составит от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. О внесении законопроекта в Госдуму сообщил зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин. Документ также появился в системе обеспечения законодательной деятельности.Поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) вводят штрафы за нарушение правил использования рекомендательных технологий и авторизации российских пользователей.Так, документ вводит для владельцев сайтов и онлайн-сервисов штраф за неисполнение «обязанности проводить авторизацию в отношении пользователей, находящихся на территории Российской Федерации, одним из способов, предусмотренных законом». Его размер составит 10-20 тысяч рублей для физлиц, 30-50 тысяч рублей для должностных лиц и 500-700 тысяч для юрлиц.В числе законных способов Горелкин привёл мобильный номер, Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), Единую биометрическую систему, а также неназванные «российские сервисы». Будет ли полностью запрещена авторизация через зарубежные сервисы вроде Google и Apple — из текста законопроекта неясно.Помимо этого, документ предполагает штраф за использование рекомендательных технологий, «которые нарушают права и законные интересы граждан и организаций, или в целях предоставления информации с нарушением законодательства». Для граждан — 10-20 тысяч рублей, для должностных лиц — 30-50 тысяч рублей, для юрлиц — 500-700 тысяч рублей.Аналогичную ответственность законопроект предусматривает за «предоставление информации с применением рекомендательных технологий», если не сообщить об этом пользователям, а также, если не разместить в открытом доступе правила применения таких технологий.Ещё один штраф — «за невыполнение требования Роскомнадзора о прекращении предоставления информации с применением рекомендательных технологий». Для физлиц — 20-40 тысяч рублей, для должностных лиц — 60-100 тысяч рублей, для юрлиц — 1-1,4 млн рублей.В июле 2023 года Владимир Путин подписал законы о запрете регистрации на российских сайтах через иностранные сервисы и регулировании рекомендательных алгоритмов. В ноябре того же года Госдума разрешила использовать регистрацию с помощью «некоторых зарубежных сервисов» до 1 января 2025 года. #новости #законопроекты