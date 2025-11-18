Суд в Москве заключил под стражу бывшего главу технопарка «Сколково» Рената Батырова — его обвиняют в посредничестве во взятке

Детали дела неизвестны.Фото ТАССЗамоскворецкий суд Москвы 15 ноября 2025 года заключил Батырова под стражу, сообщил Telegram-канала Skolkovo Leaks. Внимание на публикацию обратил автор The Edinorog Дмитрий Филонов.Подробности дела неизвестны. На сайте суда говорится, что Батырова обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК). Максимальное наказание по этой статье — до 12 лет лишения свободы.Батыров в 2014-2023 годах был гендиректором технопарка «Сколково» (часть научно-технического центра «Сколково»).После ухода с должности он рассказывал, что входит в советы директоров «нескольких компаний с выручкой 5-15 млрд рублей». Он также называл себя партнёром инвестбанка BSF Partners, хотя публичных подтверждений этому нет. По данным Филонова, у Батырова есть доля в клубе венчурных инвесторов «Синдикат».Другой бизнес Батырова — яхтенная компания 100CAPTAINS, в Telegram-канале которой подтвердили задержание основателя. В последний год он занимался ещё одним проектом — «Парком будущих технологий» на территории инновационного центра «Сколково».#новости