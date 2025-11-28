Законодатели ЕС запланировали обязать банки и соцсети компенсировать ущерб от мошенничества через их платформы

В отрасли опасаются, что новые правила усложнят регулирование, но не решат проблему. Европарламент и Совет Европы согласовали пакет правил, который серди прочего вводит ответственность для соцсетей и банков за использование их сервисов мошенниками, пишет Politico.В частности, банки должны будут возмещать ущерб жертвам, если списали деньги без согласия клиента или злоумышленник «выдал себя за сотрудника банка». При этом владельцы соцсетей должны будут выплачивать компенсации банкам, если выяснится, что они «не устранили выявленное ими мошенничество».Как конкретно будет работать система компенсаций, пока неясно. Новые правила должны вступить в силу после формального утверждения Европарламентом и Советом Европы, но даты голосований ещё не установлены.Предложения основаны на действующих нормах закона ЕС о цифровых рынках (DMA), который регулирует крупные онлайн-платформы и обязывает их ограничивать распространение незаконного контента.В Ассоциации CCIA Europe, которая представляет Amazon, Google, Meta (запрещена в России) и другие компании, идею раскритиковали. Там считают, что она противоречит запрету на «общий мониторинг» (полный контроль над контентом).и не поможет решить проблему мошенничества.Артур ТомилкоСоцсети7 ноябReuters: сервисы Meta* показывают пользователям 15 млрд мошеннических объявлений в день — на них приходится около 10% рекламной выручки Компания планирует усилить контроль, но опасается, что это повлияет на её финансовые показатели и нарушит стратегические планы, следует из внутренних документов.#новости #ес