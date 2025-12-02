В Южной Корее хакеры взломали больше 120 тысяч домашних камер видеонаблюдения — часть записей продали порносайту

Полиция задержала четверых подозреваемых, они действовали по одиночке и не были связаны между собой. Фото Getty ImagesЗлоумышленники взламывали камеры, которые подключают к домашним сетям Wi-Fi для охраны или наблюдения за детьми и питомцами, пишет BBC.Такие устройства часто защищены простыми однотипными паролями, чем и воспользовались хакеры. Они среди прочего смогли получить доступ к камерам наблюдения в караоке-комнатах, студии пилатеса и гинекологической клинике.По данным следователей, один из подозреваемых взломал 63 тысячи устройств и создал 545 единиц откровенных роликов, которые продал неназванному порносайту за 35 млн корейских вон (около $23,8 тысячи). Второй взломал около 70 тысяч камер и продал тому же сайту 648 записей за 18 млн вон ($12,2 тысячи).Переданные ими видео составили около 62% от общего числа роликов, опубликованных на этом сайте за последний год. Власти Южной Кореи попросили другие страны заблокировать ресурс.Третий подозреваемый взломал около 15 тысяч устройств, а четвёртый — 136. В полиции установили, что они не распространяли и не продавали похищенные видеозаписи.Всего, по словам южнокорейских органов, взлому подверглись больше 120 тысяч камер, но метод подсчёта не приводится. Вероятно, разные злоумышленники могли взламывать одни и те же устройства, полагает BBC.Власти оповестили некоторых жертв об инциденте и порекомендовали сменить пароли. Правоохранительные органы также помогают удалять и блокировать слитые записи. #новости