ЕС может обязать местные компании в «критически важных» сферах использовать до 70% компонентов, произведённых в Европе — FT

Речь идёт, например, о производстве автомобилей и солнечных панелей. Источник: BloombergЗаконопроект получил название Акт об ускорении индустриализации (Industrial Accelerator Act) — его должны представить к 10 декабря 2025 года, пишет Financial Times. Он направлен на снижение зависимости от Китая.Для компаний в «критически важных» отраслях, например автомобилестроении, могут установить целевые показатели уровня содержания европейских комплектующих. Они будут доходить до 70% — показатели могут варьироваться в зависимости от конкретной сферы, отмечает FT.Ещё одна инициатива — предоставление государственных субсидий только тем автомобилям, которые соответствуют нормативам по содержанию европейских компонентов.Произведённые в Европе комплектующие могут оказаться «значительно дороже» импортируемых из Азии, подчёркивает издание. По оценкам FT, соблюдение новых требований может обойтись европейским компаниям более чем в €10 млрд ежегодно.#новости