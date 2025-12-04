Верховный суд постановил, что за прекращение поддержки зарубежного ПО отвечает российский продавец сертификатов

Решение вынесли по спору со структурой холдинга Fplus, которая продавала сертификаты на техподдержку программ от Hewlett Packard Enterprise.Фото РБКВ 2021 году ООО «Инфраматика» купило за 10,5 млн рублей у ООО МКТ (входит в Fplus) трёх- и пятилетние сертификаты на техподдержку программных продуктов Hewlett Packard Enterprise (HPE), пишет «Ъ» со ссылкой на материалы дела.В марте 2022 года HPE отключила российских пользователей от своих систем и прекратила поддержку. «Инфраматика» заявила об «отказе от исполнения договора» и попросила продавца вернуть 6,4 млн рублей за неиспользованный период сертификатов, но МКТ отказалась.Суды трёх инстанций отклонили требования покупателя, указав, что прекращение поддержки находится вне сферы ответственности продавца.Коллегия Верховного суда (ВС) по экономическим спорам отменила предыдущие решения и отправила дело на новое рассмотрение. В постановлении говорится, что МКТ возложила исполнение обязанностей по договору с «Инфраматикой» на третье лицо, но по общему правилу ответственность несёт продавец, поскольку именно с ним покупатель заключил договор.В «Инфраматике» не ответили на запрос «Ъ». В МКТ заявили, что исполнили обязательства по поставке сертификатов в полном объёме, а «об ином стороны не договаривались». Решение ВС — первое по таким спорам и создаёт прецедент для ИТ-дистрибьюторов, отметили опрошенные газетой эксперты. Часть из них поддерживает подход: он защищает конечного клиента и снижает риск ухода продавца от ответственности. Другие указывают, что после активации сертификата у пользователя и правообладателя возникают самостоятельные правоотношения, а договор поставки мог не предусматривать обслуживание со стороны продавца.#новости