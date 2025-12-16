Госдума приняла законопроект об ужесточении штрафов для банков за нарушения при продаже финансовых продуктов

Для «злостных нарушителей» они составят до 1% собственных средств и не менее 1 млн рублей.Источник: РБКДепутаты приняли документ во втором и третьем, заключительном чтении.За нарушения по договорам об оказании финансовых услуг наложат штраф в размере до 0,1% собственного капитала банка, но не менее 100 тысяч рублей. За неисполнение предписаний об устранении нарушений штраф составит до 1% от собственного капитала, но не меньше 1 млн рублей.Сейчас штраф за нарушение требований законодательства составляет 0,1% уставного капитала, но не более 1 млн рублей. За неисполнение предписаний — до 1% уставного капитала, но не больше 10 млн рублей. При этом размер уставного капитала банка может быть в десятки раз ниже собственного.Уставной капитал — сумма, которую учредители компании вносят при её создании, собственный капитал — это разница между активами и обязательствами компании. Например, размер уставного капитала у «Сбера» — 67,7 млрд рублей, собственного — 7,1 трлн рублей.Первый зампред комитета по финансовому рынку Константин Бахарев заявил, что банкам зачастую «проще и дешевле» заплатить штраф и «продолжать недобросовестные практики», так как прибыль от них «многократно» превышает ущерб от штрафов. Теперь же такая ситуация будет исключена. #новости #банки #законы