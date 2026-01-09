Британское правительство призвало местный регулятор применить к X ограничительные меры вплоть до блокировки

Из-за сексуализированных дипфейков, которые разрешено генерировать в соцсети.Источник: Getty ImagesПравительство призвало регулирующий орган Ofcom (Office of Communications) использовать в отношении X все полномочия — вплоть до эффективного запрета в Великобритании, из-за возможности генерировать «сексуализированный» контент с помощью Grok, в том числе с детьми, пишет BBC.Источники издания в правительстве ожидают, что Ofcom задействует все имеющиеся инструменты регулирования.Ofcom заявил, что установил «экстренный контакт» с компаниями X и xAI и проводит расследование. В Великобритании действует закон о запрете дипфейков с участием взрослых.После того, как xAI добавила функцию редактирования чужих фотографий внутри соцсети X, пользователи начали просить Grok «переодеть» женщин в бикини или «прозрачное» бельё, обратило внимание Reuters. Генерация отображается в комментариях под оригинальным постом.Axios описал случай, когда пользователь попросил Grok «снять одежду» с изображения 14-летней актрисы из сериала «Очень странные дела» Нелл Фишер.После сообщений СМИ в аккаунте Grok в X появилось предупреждение о том, что генерации с детьми были ошибкой в системе безопасности, и xAI проводит проверку, чтобы предотвратить подобные проблемы в будущем.4 января 2025 года власти Малайзии заявили, что проведут расследование в отношении сгенерированных Grok изображений, а Министерство информационных технологий Индии предписало X «принять меры» в отношении Grok — в том числе ограничить возможность создания откровенного контента.Джули Юкари из Рио-де-Жанейро показывает свою фотографию в X. Она обнаружила, что Grok по просьбам пользователей создал из неё «почти обнажённые изображения». Источник: Reuters #новости