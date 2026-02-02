Суд отправил под домашний арест основателя майнинговой компании Bitriver Игоря Рунца по делу об уклонении от налогов — ТАСС

По данным «Ъ», компания также столкнулась с иском о банкротстве от En+ и ведёт переговоры о смене собственника. Фото BitriverРунцу предъявили обвинение в сокрытии средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ч. 1 ст. 199.2 УК), передаёт ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Максимальное наказание по этой статье — до трёх лет лишения свободы.Подробности дела пока неизвестны. В Замоскворецком суде Москвы агентству сообщили, что предпринимателю избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.Одновременно с уголовным делом арбитражный суд Свердловской области ввёл процедуру наблюдения в отношении ООО «Группа компаний Фокс», которому принадлежит 98% УК «Битривер». Заявление о банкротстве майнингового оператора подала структура En+ «Инфраструктура Сибири», размер долга с учётом неустойки — больше $9,2 млн, пишет «Ъ».По словам источников газеты, в конце 2024 года в BitRiver начались сокращения и задержки зарплат. К концу 2025-го компанию покинули около 80% топ-менеджеров, многие офисы закрылись, а оборудование и документы «вывезли».Сейчас ведутся переговоры о смене собственника BitRiver и возможной передаче оставшихся активов, уточнили собеседники.Bitriver — крупнейший в России оператор майнинговых дата-центров. Компания работает с 2017 года и управляет ЦОДами в Иркутской и Оренбургской областях, Красноярском крае, Тыве, Бурятии, ХМАО, ЯНАО и других регионах. Их общая мощность составляет больше 500 МВт, а количество устройств для майнинга превышает 175 тысяч.В 2024 году выручка ООО «Группа компаний Фокс» составила 1,6 млрд рублей, следует из данных «Контур.Фокуса». Чистая прибыль — 40,1 млн рублей.В 2024 году в России вступил в силу закон о майнинге криптовалют. По нему майнеры обязаны декларировать полученную криптовалюту и передавать госорганам адреса-идентификаторы для учёта транзакций. Доход облагается налогом на прибыль в размере 25% для компаний и НДФЛ по прогрессивной ставке для физлиц.#новости #bitriver