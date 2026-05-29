Власти ЕС смогут ограничивать поставки чипов европейских производителей в случае угрозы для производства «критически важных» товаров из-за дефицита — FT

Даже если это нарушит действующие контракты.Источник: PA EuropeЕС сможет получать чрезвычайные полномочия для контроля над поставками чипов в случае кризиса, следует из проекта закона Chips Act, с которым ознакомилось FT. Еврокомиссия сможет напрямую вмешиваться в цепочки поставок, если возникнет угроза для производства «критически важных» товаров — например, медицинского оборудования.Документ позволит властям обязывать европейских производителей полупроводников отдавать приоритет заказам для «критически важных» сфер, даже если это нарушит существующие контракты.Кроме того, Европейская комиссия сможет штрафовать компании на сумму до €300 тысяч, если они откажутся предоставлять информацию о цепочках поставок.Также ЕС сможет запускать механизм совместных закупок чипов — для «усиления переговорной силы и предотвращения конкуренции» между европейскими странами. Аналогичную систему использовали для закупок вакцин во время пандемии Covid-19, отмечает FT.С помощью Chips Act власти ЕС рассчитывают снизить зависимость от США и Китая в сфере технологий, отмечает издание. На долю Евросоюза приходится менее 10% мирового производства полупроводников.В октябре 2025 года правительство Нидерландов передало под внешнее управление базирующегося в стране китайского производителя микросхем Nexperia — чтобы «исключить перебои поставок при чрезвычайной ситуации». В ноябре 2025-го оно вернуло контроль китайским владельцам в качестве «жеста доброй воли».