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Право
DTF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении Activision Blizzard — WSJ Статьи редакции

Ведомство направило повестку в суд к компании и нескольким руководителям, включая её главу Бобби Котика.

  • Главный федеральный надзорный орган США запустил расследование того, как Activision Blizzard рассматривала обвинения сотрудников в сексуальных домогательствах и дискриминации на рабочих местах. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на слова людей, знакомых с ходом расследования и полученные документы.
  • Комиссия по ценным бумагам США (SEC) вызвала компанию Activision Blizzard в суд. Также повестки получили несколько её руководителей, в том числе генеральный директор Бобби Котик.
  • Агентство запросило у компании ряд документов, в том числе протоколы с заседаний совета директоров Activision с 2019 года, личные дела шести бывших сотрудников, а также соглашения об увольнении, которые она заключила с работниками в 2021-м.
  • SEC также попросила предоставить сведения о том, как Котик вместе с другими руководителями рассматривали жалобы на сексуальные домогательства и дискриминацию от сотрудников.

#новости #blizzard

239 просмотров
7 7 комментариев
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7 комментариев
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Вертикальный паркур

Как я представляю себе Бобби Котика:

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4
Владимир n a

А расследование против Котика это вообще законно?

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2
Денис Файзулин

Врут девки. не было ничего

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2
Вячеслав Макаров

Ну все... Хороших игр можно  не ждать(((  

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0
nochnoy.ru

Хороших игр? От Близзард-Активижн?

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1
Кека Пека

кто их ждал?

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1
Геннадий Горн

Гусары, молчать!!!

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0
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