Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении Activision Blizzard — WSJ Статьи редакции
Ведомство направило повестку в суд к компании и нескольким руководителям, включая её главу Бобби Котика.
- Главный федеральный надзорный орган США запустил расследование того, как Activision Blizzard рассматривала обвинения сотрудников в сексуальных домогательствах и дискриминации на рабочих местах. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на слова людей, знакомых с ходом расследования и полученные документы.
- Комиссия по ценным бумагам США (SEC) вызвала компанию Activision Blizzard в суд. Также повестки получили несколько её руководителей, в том числе генеральный директор Бобби Котик.
- Агентство запросило у компании ряд документов, в том числе протоколы с заседаний совета директоров Activision с 2019 года, личные дела шести бывших сотрудников, а также соглашения об увольнении, которые она заключила с работниками в 2021-м.
- SEC также попросила предоставить сведения о том, как Котик вместе с другими руководителями рассматривали жалобы на сексуальные домогательства и дискриминацию от сотрудников.
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