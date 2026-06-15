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Евгения Евсеева
Право

ЕС ввёл санкции против головной компании российской системы распознавания лиц NtechLab

Против самой системы ограничения ввели ещё в 2023 году.

Источник: «Ростех»
Источник: «Ростех»
  • Под новые санкции попали генпрокурор Александр Гуцан, а также другие прокуроры и судьи, юрист Павел Астахов, журналисты RT, «Крымской газеты» и «Первого канала», блогер Саша Йост.
  • Также ограничения ввели против компаний «Лукойл — Западная Сибирь» и «Газпромнефть шиппинг» и президентского фонда культурных инициатив. Всего в «чёрный» список внесли более 80 физлиц и организаций.
  • В списке числится МКАО «НТХ» — это зарегистрированная в России головная компания разработчика системы распознавания лиц NtechLab. До этого фирма была зарегистрирована на Кипре.
  • Сама компания уже попала под санкции в 2023 году — за создание системы, которая «используется для поиска и задержания участников акций протеста и лиц, скрывающихся от частичной мобилизации». Чем отличаются новые санкции от уже введённых — неизвестно.
Евгения Евсеева
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«Что делает с данными заказчик — мы не знаем и не хотим знать»: глава NtechLab — о смене акционеров, международном бизнесе, санкциях и обработке информации

Выжимка беседы Алексея Паламарчука с РБК.

Источник: РБК

#новости #ntechlab #санкции

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