ЕС ввёл санкции против головной компании российской системы распознавания лиц NtechLab

Против самой системы ограничения ввели ещё в 2023 году. Источник: «Ростех»Под новые санкции попали генпрокурор Александр Гуцан, а также другие прокуроры и судьи, юрист Павел Астахов, журналисты RT, «Крымской газеты» и «Первого канала», блогер Саша Йост.Также ограничения ввели против компаний «Лукойл — Западная Сибирь» и «Газпромнефть шиппинг» и президентского фонда культурных инициатив. Всего в «чёрный» список внесли более 80 физлиц и организаций.В списке числится МКАО «НТХ» — это зарегистрированная в России головная компания разработчика системы распознавания лиц NtechLab. До этого фирма была зарегистрирована на Кипре.Сама компания уже попала под санкции в 2023 году — за создание системы, которая «используется для поиска и задержания участников акций протеста и лиц, скрывающихся от частичной мобилизации». Чем отличаются новые санкции от уже введённых — неизвестно.Евгения ЕвсееваСервисы25.03.2025«Что делает с данными заказчик — мы не знаем и не хотим знать»: глава NtechLab — о смене акционеров, международном бизнесе, санкциях и обработке информации Выжимка беседы Алексея Паламарчука с РБК.#новости #ntechlab #санкции