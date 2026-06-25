«Автодом» подал иск к структурам BMW на 25 млрд рублей

Основанием для иска стало неисполнение дилерского контракта в связи с уходом производителя из России, утверждает источник.Источник: BMW АО «Автодом» в июне 2026 года подало в Арбитражный суд Москвы иск к ООО «БМВ Банк», Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, ООО «БМВ Русланд Трейдинг», BMW Osterreich Holding GmbH и BMW Fahrzeugtechnik GmbH. Внимание на это обратило РБК.Сумма исковых требований — 25 млрд рублей. Оснований иска в карточке нет. В «Автодоме» судебный процесс не комментируют, пишет «Интерфакс». По словам источника Autonews, основанием для иска стало неисполнение BMW условий дилерского контракта в связи с уходом компании из России.Автохолдинг «Автодом» специализируется на продаже и техобслуживании автомобилей премиум- и люксового сегментов. Среди указанных на сайте брендов — BMW, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover, Hongqi, Exeed, Omoda, Changan и другие.После ухода из России западных автопроизводителей компания стала одним из покупателей их активов. В 2023 году она купила российское имущество Mercedes-Benz, на бывшем заводе которого планировала выпускать машины под своим брендом. «Интерфакс» писал, что в итоге на предприятии собирали Exeed.BMW прекратила официальные поставки автомобилей и производство в России в 2022 году. Тогда же приостановила партнёрство с калининградским «Автотором», уточняет «Интерфакс».Текст обновили в 17:06 мск — добавили слова источника Autonews.#новости