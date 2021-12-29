FinEx ответил на неудобные вопросы: снижение комиссий ETF, неспонсируемый листинг и фонд на Биткоин

Краткое содержание двухчасовой сессии в прямом эфире, в ходе которой Олег Янкелев и Владимир Крейндель из FinEx попытались ответить на самые острые вопросы зрителей: стоит ли ждать снижения комиссий на ETF, как фонды Финэкс будут конкурировать с приходящими на наш рынок дешевыми ETF Vanguard/iShares, и появление каких новых фондов стоит ждать.