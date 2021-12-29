Путин внёс в Госдуму проект нового закона о гражданстве Статьи редакции
Он расширяет круг тех, кто может претендовать на упрощённое получение паспорта и вводит институт прекращения гражданства.
Также законопроект вводит новые категории для получения упрощённого гражданства, расширяет полномочия президента и вводит новые причины для лишения гражданства.
Согласно законопроекту, требования по получению гражданства сократят более чем к 20 категориям лиц. Среди них:
- Граждане бывшего СССР, их дети, участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
- Люди, у которых есть проживающие в России близкие родственники — граждане России.
- Потомки тех, кто постоянно проживал на территории бывшего СССР или Российской империи.
Документ также расширит круг людей, которые могут претендовать на гражданство. Он включает:
- Людей, родившихся на территории бывшего СССР до 6 февраля 1992 года.
- Военнослужащих, которые принесли присягу СССР или России и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 года службу в российских воинских частях.
- Людей, хотя бы один из родителей которых на их день рождения был гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории Российской Федерации (территории РСФСР).
Получить гражданство по упрощённой системе не смогут инвесторы и квалифицированные специалисты. Лишить гражданства теперь смогут за тяжкие преступления против государства и наркопреступления.
А, Навального лишат гражданство, понятно к чему все идёт
интересно вот лишили гражданства за репост в вк . А дальше что, как в фильме "Терминал" и в Крокожию?
А дальше паспорт "негражданина" с невозможностью избираться и избирать, с невозможностью работать на определенных должностях.
тю, так это ж кажется в трибалтийских вымиратах практика, или "это другое"?
Во-первых, в Литве ничего такого нет.
Во-вторых, Латвия и Эстония никого гражданства не лишала.
Как были граждане этих стран с 1939 года, так они, и их потомки и остались.
Оккупировавший их СССР распался, и эти страны законно решили не дарить своё гражданство оккупантам.
Вот и всё.
Россия, правопреемница СССР, от них отказалась.
Так кто виновен?
Да, верно, ничего нового.
Ну юридически в РФ нет понятия негражданина, как есть в Латвии и Эстонии. Но зато есть такая штука как "вид на жительство лица без гражданства" Документ этот выглядит как загран паспорт только зеленого цвета. А еще "счастливый" обладатель сего документа должен раз в год делать в нем отметки являяся в соответсвующую службу.
И правильно сделают!
+15р
У вас старая информация, уже 27 руб 36 копеек
У него просто контракт давно не пересматривали
Ничего себе, подняли всё-таки, как никак важное для страны дело)
давно пора, а заодно и "внука семи орденов"
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Есть вероятность, что с премьером-налоговиком через несколько лет люди сами начнут в очередь на отказ от гражданства выстраиваться.
Становитесь уже сейчас, прибалтика ждет, и паспорт унтерменьша.
Поподробнее, пожалуйста. Что значит "прибалтика ждет"? Насколько я помню, русские там нах не сдались, как и везде, к сожалению.
Почему нет? В США же выстраиваются периодически. Это нормально, когда люди ищут, где лучше.
Привет Азия.
Это пздц конечно….
Расизм вошёл в чат 🥲 а ничего что в Азии и странах снг живут дети переселенцев из России , которых отправляли осваивать и развивать эти земли. Учителя например
🤝
Зачем спорить с тупым человеком.
99% расистов в России это очень глупые люди, которые не видят дальше своего носа.
Это не расизм. Вы бы пожили в среднеазиатской стране в 90-е и 00-е, наслушались бы «езжай своя Россия» от местного населения. Возрадовавшиеся от получения независимости, там не скрывали свои чувства относительно славянского населения. Национализм процветал. Оно и уехало в «своя Россия». Спустя годы местные хоть немного очухались и поняли, что мозги-то были как раз приезжими и детьми приезжих.
Только теперь вот сюда все прут из стран ближнего зарубежья. Спрашивается - вы так хотели построить свою страну счастья, чего ж теперь все едете в Россию.
Это очень сильно от региона страны в Средней Азии зависит. Когда происходил исход русских из стран Средней Азии и Закавказья в 90-е, то на это провоцировали далеко не всё население этих республик.
Вы слишком наивно смотрите на ситуацию, что тут даже спорить бесполезно.
Не живут, а жили. Когда эти товарищи захотели независимости, они русских выгоняли. При этом грабили, избивали, убивали. А сейчас они нажрались своей независимости и прутся в Россию.
Та категория, про кого вы говорите - тоже есть, никто не отрицает, что русские там остались. Но кто хотел (и мог), тот давно переехал. А тут ключевое "Люди, у которых есть проживающие в России близкие родственники" - один приедете, гражданство получит и половину своего аула подтянет.
И никакого расизма. Или вы будете отрицать, что среди мигрантов много проблемных элементов? Тем более, когда их сюда миллионы приезжают.
Вот кстати детей переселенцев очень тяжело обратно берут.
То есть тот факт, что в условном таджикистане русских нах шлют, говорят: "валите, свиньи, в свою расию" это норм. А то, что мы теперь их не хотим тут жаловать - это ужас-расизм? Говорю как очевидец, сам оттуда. А в 90х когда была война за трон и русские бежали на поезда подальше из страны, эти, кхм, азиаты, под поезда ложились и говорили: "никуда вы не поедете, тут сдохнете".
Что за национализм? Пздц это такие высказывания как у вас.
О боже, люди черпают информацию не только из сджв твиттера и делают выводы 🥲
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И тебе привет из Китая
ну хорошо, лишили, а дальше что? на выборы не пойдет больше?
Как вариант выслать из странны и запретить въезд
Проще его за измену Родины посадить пожизненно
А дальше ты превращаешься в тыкву
Что дает гражданство:
• свобода передвижения по РФ и отсутствие бюрократических проволочек, связанных с подтверждением проживания
• возможность трудоустройства в РФ без оформления разрешений и ограничения по должностям
• регистрация собственной компании и ведение предпринимательской деятельности в России
• право занимать ответственные должности в государственных и частных компаниях
• получение льгот, предусмотренных для граждан РФ
• бесплатное медицинское обслуживание
• возможность бесплатного дошкольного воспитания, среднего и зачастую высшего образования
• полное избирательное право, гражданин может избирать и избираться
• система налогообложения
Тяжкие преступления против государства - ну все, теперь соратникам навального и его самого можно лишать гражданства.
Нет, не можно, поскольку в законе речь идёт о тех, кому гражданство досталось не по праву рождения.
Значит придется еще годик подождать до внесения правок.
Придётся )
Ну ниче, скоро всех либерастов лишим гражданства и уже заживем спокойно. Коровы удои увеличат. Курицы нестись с удвоенным усердием начнут. Мандарины начнем выращивать.
Большинство получило гражданство РФ не по праву рождения, а когда союз развалился. Плюс у нас каждая поправка конституции как бы обнуляет время, если в конституционный суд позвонить с нужного номера.
Люди не склонны читать то, что обсуждают.
Таджики, узбеки и киргизы аплодируют стоя.
Которым больше не осталось выбора.
шта? можно чуть поподробней?
Хорошая новость, частично решит проблему с демографией.
"отличное решение проблемы". На смену за год уехавшим 70К ученым\инженерам приедут "родственники" из ближайших стран. :)
У вас и у ваших детей есть возможность стать учёным/инженером, пока вас за копейки будут обслуживать "родственники" из ближайших стран. Вы наверно не знаете, но ваши "соотечественники" слишком ленивые и не готовы работать за эти деньги.
Это не решение проблемы, но возможность реализовать себя.
что ты несешь(((
Отвечаю на очередное нытье.
ты очень толсто троллишь
скажу так, мы лучше как-нибудь сами справимся, без их помощи. Они выгоняли со своей земли наших граждан только по той причине, что они русские, поэтому мы обязаны проявить точно такую же политику.
Ууу, всё, прекращаю беседу.
отлично, могу подсказать дорогу к вокзалу
Приберегите это место ночлега для себя.
Оно вам ещё понадобится, когда не сможете оплачивать коммуналку.
я же не ночевать вас туда приглашаю, а купить билет и на родину.
Ахахахахахах.
Ууу, всё, прекращаю беседу.
Имхо какой-то путь в никуда с лозунгами: "Они нас выгоняли 30 лет назад, а значит мы будет выгонять их детей". Из этого вырастают конфликты сроком в 50+ лет. Где текущие участники уже даже не помнят с чего всё началось.
За копейки? Лол :) приезжие уже давно зарабатывают больше Иванов
это слишком толсто...
не готовы работать за эти деньги.
Я тоже не готов
откуда цифра 70к за год?
А также те иностранные граждане, которых смотрели Россияне в 90х по ТВ и которым очень нужно уйти от налогов в своих странах…
Прочитав статью не вижу чем новый закон отличается от старого (кроме того что инвесторы и квалифицированные специалисты (что очень странно) не смогут по упрощенке получить гражданство).
Прекращение гражданства разве что новелла
Дефолтный "хитрый" шаг от деда, принять закон в котором 100 новых пунктов, чтобы всех запутать и скрыть тот один пункт ради которого все это и затевалось
Это понятное дело)) Тут вопрос в другом на мой взгляд, видимо нам не нужны больше квалифицированные специалисты (помню клиент был член нац. академии наук - проектировал вертолеты, даже РВП получить не мог)) ) либо инвесторы не нужны, у нас своих «мамкиных инвесторов» хватает?)
Умных людей привезешь, а они еще требовать прав и свобод начнут, оно им надо?)
дорогой кадр уехал, недорогой приехал
вся математика
что очень странно
Цитата из РБК
Отмечается, что в этот список не включены инвесторы и квалифицированные специалисты, так как соответствующие положения действующего закона «не были востребованы на практике».
Кто-то думал, что будет иначе и к нам массово повалят получать гражданство КС и инвесторы?
Но возможность такую зачем убирать, вдруг у человека появится желание, но возможности такой больше не будет
Вот уж откуда, а из Монголии сейчас в РФ приезжать - это как из Украины в Беларусь.
Что ты хотел от огурца, они расисты не видят дальше своего носа. Только не говори ему, что местные монгольцы изучают английский и приглашают иностранных специалистов, сломаешь всё стереотипное мировоззрение.
не расисты, а люди, к мнению которых должны быть толерантны и терпимы. Если ты не будешь толерастом к чужому мнению, то ты нацист и фашист.
Ок, я фашист, потому что нетолерантен к фашистскому мнению
значить судить вас надо за дискриминацию и фашизм
Имеется ввиду русские,проживающие черт знает в каких странах СССР.Написали бы для граждан,чьи предки жили в РСФСР.
Ну и тогда вишенкой пусть издаст закон, квартиры свыше 100квм разделить на коммуналки и подселить туда новых граждан) че там)
Коротко, о чём речь:
"Вали в свою Россию, а мы тут сделаем Швейцарию" под такой девиз меня "выдавили" из Киргизии в 90х.
Швейцарию киргизы не построили, но теперь, вероятно, смогут построить Киргизию в России.
П.С. Вообще то я за миграцию, и зла не держу. Но пугает тенденция, четкая динамика переезда умных друзей специалистов заграницу, с замещением их на не очень умных переселенцев в т.ч. из средней азии.
большинство изнасилований по всей России совершается мигрантами
Люблю накидывать)))
Не пойму, чо тут ноют? 🙄 Плодиться вы не хотите, зато о пенсии, как стукнет 70, начнете скулить все как один. Вот государство превентивно и завозит тех, кто сам и чье потомство и будет оплачивать этот банкет
Интересно, нормальную бабу из-за бугра проще будет притащить после изменений? ☺️ Не с наташкой же в семью играть 🤪
Ну чтож, раз не получилось равняться на замерзающую с загнивающем, то просто наберём людей, которые живут ещё хуже, пока такие есть.
Работники российского посольства в Латинской Америке напряглись )
Проскакивала новость что достигнута максимальная убыль населения со времён ВОВ.
Если начнут выдавать в упрощенной форме гражданство всем русским (людям, имеющих происхождения с территории современной России, плюс Украина с Белоруссией), что волею судьбы оказались после развала СССР вне своей родины – очень хорошо. Если начнут обилечивать гастарбайтеров – то полный пиздец.
Добро пожаловать )
Статья 6.
3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.
Что, опять конституцию менять пора?
Читать законопроект надо
Если оно досталось ему по праву рождения. Во всех остальных случаях можно (и это делается не только в РФ)
Насколько я понял, в этой новости речь о том, что теперь можно лишать гражданства даже тех, кому оно досталось в том числе по праву рождения. Или нет?
Если не ошибаюсь, в законе нет понятия «лишение гражданства». Но существует процедура отмены решения о предоставлении гражданства вследствие нарушения гражданином статей УК ( терроризм и тд). Этим законом расширили перечень статей
То есть меня, родившись здесь, не смогут лишить гражданства, если я совершу преступление против государства, находясь в наркотическом угаре?
дел
Тяжкими преступниками будут считать похоже очень многих.
Прекратите обсуждать то, чего не читали.
...сокращает полномочия президента
Нука, нука, нука? О чем речь?🤔
Поправил, извиняюсь c:
Офигеть, не легче стало. Точнее не разжевано о чем речь.
Пошла жара
Как на счет программы получения иностранного гражданства? Хочу выбирать. Свободная страна ведь
иди, получай, кто тебе не дает?
Диван.
При покупке люля, плова и айрана в чайхане Душанбе гражданство РФ бесплатно
За отказ добровольно садиться на бутылку будет лишение гражданства.
Попытка" заполнить" вымерших?
Насколько я понимаю, этот законопроект противоречит Конституции. Ст. 6 гласит, что гражданина России нельзя лишить гражданства или права изменить его. В этот раз даже плебисцит не потребуется?
Лишить гражданства теперь смогут за тяжкие преступления против государства и наркопреступления.
А вот и закончик для иноагентов подъехал. Когда ждать первый прецедент?
Устроит еще больший Вавилон, теперь быть россиянином, даже не обязывает знать русский язык. Количество коренных аштов и джамшутов увеличиться, будут быть себя в грудь, что они теперь граждане страны когда к ним подвалят полицейские)))
Особенно понравился пункт "Люди, у которых есть проживающие в России близкие родственники — граждане России." Есть один родственник, значит можно весь табор перевести и сделать гражданами, да на дотации всех посадить в РФ же готовы за это платить, все как в Гейропке хотят сделать.
Сочи думаю вообще скоро в Армению переименуют)))
Оппозиционеры идут по 205-й статье. Мой друг Андрей Толкачев получил 13 лет, сейчас в Коми в ИК-25. Так что есть вероятность, что его и других противников власти лишат гражданства.
То есть чтобы отказаться от российского гражданства всё ещё проще стать предателем или барыгой, чем выполнить требования официальной процедуры?
А чой то не раскрыта вторая часть новости - "вводит институт прекращения гражданства"?
Эх, придумали бы обмен гражданствами. Один захотел куда-то, другой согласился к нему. Оформились и переехали. Или в случаи кончины, завещать своё гражданство любому.
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