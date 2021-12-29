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Право
Богдан Музыченко

Путин внёс в Госдуму проект нового закона о гражданстве Статьи редакции

Он расширяет круг тех, кто может претендовать на упрощённое получение паспорта и вводит институт прекращения гражданства.

119
5435 просмотров

Также законопроект вводит новые категории для получения упрощённого гражданства, расширяет полномочия президента и вводит новые причины для лишения гражданства.

Согласно законопроекту, требования по получению гражданства сократят более чем к 20 категориям лиц. Среди них:

  • Граждане бывшего СССР, их дети, участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
  • Люди, у которых есть проживающие в России близкие родственники — граждане России.
  • Потомки тех, кто постоянно проживал на территории бывшего СССР или Российской империи.

Документ также расширит круг людей, которые могут претендовать на гражданство. Он включает:

  • Людей, родившихся на территории бывшего СССР до 6 февраля 1992 года.
  • Военнослужащих, которые принесли присягу СССР или России и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 года службу в российских воинских частях.
  • Людей, хотя бы один из родителей которых на их день рождения был гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории Российской Федерации (территории РСФСР).

Получить гражданство по упрощённой системе не смогут инвесторы и квалифицированные специалисты. Лишить гражданства теперь смогут за тяжкие преступления против государства и наркопреступления.

#россия #новость #гражданство

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119 комментариев
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MONAR

А, Навального лишат гражданство, понятно к чему все идёт

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52
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DeepFakescovery channel

интересно вот лишили гражданства за репост в вк . А дальше что, как в фильме "Терминал" и в Крокожию?

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16
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Kieli.app

А дальше паспорт "негражданина" с невозможностью избираться и избирать, с невозможностью работать на определенных должностях.

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9
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Serj Koss

тю, так это ж кажется в трибалтийских вымиратах практика, или "это другое"?

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0
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Igor Radysiuk

Во-первых, в Литве ничего такого нет.
Во-вторых, Латвия и Эстония никого гражданства не лишала.
Как были граждане этих стран с 1939 года, так они, и их потомки и остались.
Оккупировавший их СССР распался, и эти страны законно решили не дарить своё гражданство оккупантам.
Вот и всё.
Россия, правопреемница СССР, от них отказалась.
Так кто виновен?

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1
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Алексей Любимов

Да, верно, ничего нового.

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0
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Thomas Lockhart

Ну юридически в РФ нет понятия негражданина, как есть в Латвии и Эстонии. Но зато есть такая штука как "вид на жительство лица без гражданства" Документ этот выглядит как загран паспорт только зеленого цвета. А еще "счастливый" обладатель сего документа должен раз в год делать в нем отметки являяся в соответсвующую службу.

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0
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Александр Сизинцев

И правильно сделают!

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–48
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kav

+15р

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27
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Alex Ulex

У вас старая информация, уже 27 руб 36 копеек

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15
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Сергей S.L.

У него просто контракт давно не пересматривали

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0
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Федор Чеботарев

Ничего себе, подняли всё-таки, как никак важное для страны дело)

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0
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Serj Koss

давно пора, а заодно и "внука семи орденов"

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–36
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Дмитрий Александрович

Есть вероятность, что с премьером-налоговиком через несколько лет люди сами начнут в очередь на отказ от гражданства выстраиваться.

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6
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Serj Koss

Становитесь уже сейчас, прибалтика ждет, и паспорт унтерменьша.

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–1
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Андрей Николаев

Поподробнее, пожалуйста. Что значит "прибалтика ждет"? Насколько я помню, русские там нах не сдались, как и везде, к сожалению.

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0
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Алексей Любимов

Почему нет? В США же выстраиваются периодически. Это нормально, когда люди ищут, где лучше.

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0
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Volodya Agadzhanov

Привет Азия.

Это пздц конечно….

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16
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Полина Гордиенко

Расизм вошёл в чат 🥲 а ничего что в Азии и странах снг живут дети переселенцев из России , которых отправляли осваивать и развивать эти земли. Учителя например

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9
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Ответный чувак

Ну да, а по факту, после развала СССР, их от туда гнали палками.
Но! удивительная вещь, эти "палочники", вдруг ринулись к нам в страну.

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12
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Volodya Agadzhanov

🤝

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0
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Тимур Петров

Зачем спорить с тупым человеком.
99% расистов в России это очень глупые люди, которые не видят дальше своего носа.

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8
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Dmitry Prudnikov

Это не расизм. Вы бы пожили в среднеазиатской стране в 90-е и 00-е, наслушались бы «езжай своя Россия» от местного населения. Возрадовавшиеся от получения независимости, там не скрывали свои чувства относительно славянского населения. Национализм процветал. Оно и уехало в «своя Россия». Спустя годы местные хоть немного очухались и поняли, что мозги-то были как раз приезжими и детьми приезжих.
Только теперь вот сюда все прут из стран ближнего зарубежья. Спрашивается - вы так хотели построить свою страну счастья, чего ж теперь все едете в Россию.

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8
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Федор Чеботарев

Это очень сильно от региона страны в Средней Азии зависит. Когда происходил исход русских из стран Средней Азии и Закавказья в 90-е, то на это провоцировали далеко не всё население этих республик.

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0
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Volodya Agadzhanov

Вы слишком наивно смотрите на ситуацию, что тут даже спорить бесполезно.

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3
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Ответный чувак

Не живут, а жили. Когда эти товарищи захотели независимости, они русских выгоняли. При этом грабили, избивали, убивали. А сейчас они нажрались своей независимости и прутся в Россию.

Та категория, про кого вы говорите - тоже есть, никто не отрицает, что русские там остались. Но кто хотел (и мог), тот давно переехал. А тут ключевое "Люди, у которых есть проживающие в России близкие родственники" - один приедете, гражданство получит и половину своего аула подтянет.

И никакого расизма. Или вы будете отрицать, что среди мигрантов много проблемных элементов? Тем более, когда их сюда миллионы приезжают.

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3
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H Jenkins

Вот кстати детей переселенцев очень тяжело обратно берут.

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0
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Андрей Николаев

То есть тот факт, что в условном таджикистане русских нах шлют, говорят: "валите, свиньи, в свою расию" это норм. А то, что мы теперь их не хотим тут жаловать - это ужас-расизм? Говорю как очевидец, сам оттуда. А в 90х когда была война за трон и русские бежали на поезда подальше из страны, эти, кхм, азиаты, под поезда ложились и говорили: "никуда вы не поедете, тут сдохнете".

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0
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Влад

Что за национализм? Пздц это такие высказывания как у вас.

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–9
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Александр Пайпер

О боже, люди черпают информацию не только из сджв твиттера и делают выводы 🥲

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0
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Федор Чеботарев

И тебе привет из Китая

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0
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Ответный чувак

Всё ради последней строчки ))
Лишить гражданства теперь смогут за тяжкие преступления против государства и наркопреступления.

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25
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Джон Картошкин

ну хорошо, лишили, а дальше что? на выборы не пойдет больше?

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0
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kav

Как вариант выслать из странны и запретить въезд

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0
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Федор Чеботарев

Проще его за измену Родины посадить пожизненно

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0
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Ответный чувак

А дальше ты превращаешься в тыкву

Что дает гражданство:
• свобода передвижения по РФ и отсутствие бюрократических проволочек, связанных с подтверждением проживания
• возможность трудоустройства в РФ без оформления разрешений и ограничения по должностям
• регистрация собственной компании и ведение предпринимательской деятельности в России
• право занимать ответственные должности в государственных и частных компаниях
• получение льгот, предусмотренных для граждан РФ
• бесплатное медицинское обслуживание
• возможность бесплатного дошкольного воспитания, среднего и зачастую высшего образования
• полное избирательное право, гражданин может избирать и избираться
• система налогообложения

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0
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Александр Сергеевич

Тяжкие преступления против государства - ну все, теперь соратникам навального и его самого можно лишать гражданства.

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21
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Антон Дементьев

Нет, не можно, поскольку в законе речь идёт о тех, кому гражданство досталось не по праву рождения.

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3
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Mesye Sharl-Maximilyen

Значит придется еще годик подождать до внесения правок.

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4
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Антон Дементьев

Придётся )

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0
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Mesye Sharl-Maximilyen

Ну ниче, скоро всех либерастов лишим гражданства и уже заживем спокойно. Коровы удои увеличат. Курицы нестись с удвоенным усердием начнут. Мандарины начнем выращивать.

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3
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Виталий Воробьев

Большинство получило гражданство РФ не по праву рождения, а когда союз развалился. Плюс у нас каждая поправка конституции как бы обнуляет время, если в конституционный суд позвонить с нужного номера.

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1
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Sergei Timofeyev

Люди не склонны читать то, что обсуждают.

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0
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Romantiq

Таджики, узбеки и киргизы аплодируют стоя.

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13
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Marat Ahiar

Которым больше не осталось выбора.

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–3
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Евгений

шта? можно чуть поподробней?

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1
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Ответный чувак

Тебя это волнует? Серьезно?
А меня нет. Пусть живут в своем говне, если иначе жить не умеют. На кой сюда это тащить?)

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0
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Тимур Петров

Хорошая новость, частично решит проблему с демографией.

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–30
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evilnw

"отличное решение проблемы". На смену за год уехавшим 70К ученым\инженерам приедут "родственники" из ближайших стран. :)

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38
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Тимур Петров

У вас и у ваших детей есть возможность стать учёным/инженером, пока вас за копейки будут обслуживать "родственники" из ближайших стран. Вы наверно не знаете, но ваши "соотечественники" слишком ленивые и не готовы работать за эти деньги.

Это не решение проблемы, но возможность реализовать себя.

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–26
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Евгений

что ты несешь(((

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16
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Тимур Петров

Отвечаю на очередное нытье.

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–8
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Евгений

ты очень толсто троллишь

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0
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Маркетологов к стенке

скажу так, мы лучше как-нибудь сами справимся, без их помощи. Они выгоняли со своей земли наших граждан только по той причине, что они русские, поэтому мы обязаны проявить точно такую же политику.

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5
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Тимур Петров

Ууу, всё, прекращаю беседу.

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1
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Маркетологов к стенке

отлично, могу подсказать дорогу к вокзалу

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2
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Тимур Петров

Приберегите это место ночлега для себя.
Оно вам ещё понадобится, когда не сможете оплачивать коммуналку.

Ответить
0
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Маркетологов к стенке

я же не ночевать вас туда приглашаю, а купить билет и на родину.

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0
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Тимур Петров

Ахахахахахах.

Ууу, всё, прекращаю беседу.

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0
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evilnw

Имхо какой-то путь в никуда с лозунгами: "Они нас выгоняли 30 лет назад, а значит мы будет выгонять их детей". Из этого вырастают конфликты сроком в 50+ лет. Где текущие участники уже даже не помнят с чего всё началось.

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0
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Mikhail N

За копейки? Лол :) приезжие уже давно зарабатывают больше Иванов

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2
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one channel

это слишком толсто...

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0
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Sergei Timofeyev

не готовы работать за эти деньги.
 Я тоже не готов

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0
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Leonid Popov

откуда цифра 70к за год?

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0
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Ответный чувак

Теперь у нас в стране станет намного больше безнациональных вешалок для бороды с гражданством - Россия.
Похлопаем, ведь у нас все местное население работает, нет безработных. Дефицит рабочей силы. Надо срочно нанимать приезжих

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6
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Ответный чувак

Всем, кто принимает решения, плевать на местное население. А мигранты нужны крупному бизнесу, чтобы и дальше получать огромные прибыли ;)

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0
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Denis S

А также те иностранные граждане, которых смотрели Россияне в 90х по ТВ и которым очень нужно уйти от налогов в своих странах…

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4
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Олег

Прочитав статью не вижу чем новый закон отличается от старого (кроме того что инвесторы и квалифицированные специалисты (что очень странно) не смогут по упрощенке получить гражданство).
Прекращение гражданства разве что новелла

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2
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kav

Дефолтный "хитрый" шаг от деда, принять закон в котором 100 новых пунктов, чтобы всех запутать и скрыть тот один пункт ради которого все это и затевалось

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1
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Олег

Это понятное дело)) Тут вопрос в другом на мой взгляд, видимо нам не нужны больше квалифицированные специалисты (помню клиент был член нац. академии наук - проектировал вертолеты, даже РВП получить не мог)) ) либо инвесторы не нужны, у нас своих «мамкиных инвесторов» хватает?)

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4
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kav

Умных людей привезешь, а они еще требовать прав и свобод начнут, оно им надо?)

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7
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Джон Картошкин

дорогой кадр уехал, недорогой приехал
вся математика

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0
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Ivan Pogoreloff

что очень странно
Цитата из РБК

Отмечается, что в этот список не включены инвесторы и квалифицированные специалисты, так как соответствующие положения действующего закона «не были востребованы на практике».
Кто-то думал, что будет иначе и к нам массово повалят получать гражданство КС и инвесторы?

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0
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Олег

Но возможность такую зачем убирать, вдруг у человека появится желание, но возможности такой больше не будет

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0
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Ответный чувак

Потомки тех, кто постоянно проживал на территории бывшего СССР или Российской империи.
 Все население Монголии радостно собирает чемоданчики B-)

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2
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Николай

Вот уж откуда, а из Монголии сейчас в РФ приезжать - это как из Украины в Беларусь.

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1
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Тимур Петров

Что ты хотел от огурца, они расисты не видят дальше своего носа. Только не говори ему, что местные монгольцы изучают английский и приглашают иностранных специалистов, сломаешь всё стереотипное мировоззрение.

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1
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Маркетологов к стенке

не расисты, а люди, к мнению которых должны быть толерантны и терпимы. Если ты не будешь толерастом к чужому мнению, то ты нацист и фашист.

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0
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Николай

Ок, я фашист, потому что нетолерантен к фашистскому мнению

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0
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Маркетологов к стенке

значить судить вас надо за дискриминацию и фашизм

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0
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Vitus vitus

Имеется ввиду русские,проживающие черт знает в каких странах СССР.Написали бы для граждан,чьи предки жили в РСФСР.

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–1
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Денис Самойлов

Ну и тогда вишенкой пусть издаст закон, квартиры свыше 100квм разделить на коммуналки и подселить туда новых граждан) че там)

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2
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ЯжПрограммист

Коротко, о чём речь:

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2
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Dmitry Minochkin

"Вали в свою Россию, а мы тут сделаем Швейцарию" под такой девиз меня "выдавили" из Киргизии в 90х.
Швейцарию киргизы не построили, но теперь, вероятно, смогут построить Киргизию в России.

П.С. Вообще то я за миграцию, и зла не держу. Но пугает тенденция, четкая динамика переезда умных друзей специалистов заграницу, с замещением их на не очень умных переселенцев в т.ч. из средней азии.

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1
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Иван Шеметов

большинство изнасилований по всей России совершается мигрантами
 Люблю накидывать)))

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0
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Анон Плиз

Не пойму, чо тут ноют? 🙄 Плодиться вы не хотите, зато о пенсии, как стукнет 70, начнете скулить все как один. Вот государство превентивно и завозит тех, кто сам и чье потомство и будет оплачивать этот банкет

Интересно, нормальную бабу из-за бугра проще будет притащить после изменений? ☺️ Не с наташкой же в семью играть 🤪

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–1
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Pink Pinkus

Ну чтож, раз не получилось равняться на замерзающую с загнивающем, то просто наберём людей, которые живут ещё хуже, пока такие есть.

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1
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Murat Oshroev

Работники российского посольства в Латинской Америке напряглись )

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1
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Кай Айну

Проскакивала новость что достигнута максимальная убыль населения со времён ВОВ.

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1
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Alex Chalov

Если начнут выдавать в упрощенной форме гражданство всем русским (людям, имеющих происхождения с территории современной России, плюс Украина с Белоруссией), что волею судьбы оказались после развала СССР вне своей родины – очень хорошо. Если начнут обилечивать гастарбайтеров – то полный пиздец.

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1
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Михаил Синицын

Добро пожаловать )

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0
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Семен Переделкин

Статья 6.
3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.

Что, опять конституцию менять пора?

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0
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Sergei Timofeyev

Читать законопроект надо

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1
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Антон Дементьев

Если оно досталось ему по праву рождения. Во всех остальных случаях можно (и это делается не только в РФ)

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0
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Семен Переделкин

Насколько я понял, в этой новости речь о том, что теперь можно лишать гражданства даже тех, кому оно досталось в том числе по праву рождения. Или нет?

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0
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Антон Дементьев

Если не ошибаюсь, в законе нет понятия «лишение гражданства». Но существует процедура отмены решения о предоставлении гражданства вследствие нарушения гражданином статей УК ( терроризм и тд). Этим законом расширили перечень статей

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0
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Семен Переделкин

То есть меня, родившись здесь, не смогут лишить гражданства, если я совершу преступление против государства, находясь в наркотическом угаре?

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0
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Son Liberty

дел

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0
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Марк Гальперин

Тяжкими преступниками будут считать похоже очень многих.

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0
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Sergei Timofeyev

Прекратите обсуждать то, чего не читали.

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1
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Yan Varskii

...сокращает полномочия президента

Нука, нука, нука? О чем речь?🤔

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–1
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Богдан Музыченко

Поправил, извиняюсь c:

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1
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Yan Varskii

Офигеть, не легче стало. Точнее не разжевано о чем речь.

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0
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Inessa Vasilyeva

Пошла жара

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0
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Волоцкой Дмитрий

Как на счет программы получения иностранного гражданства? Хочу выбирать. Свободная страна ведь

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0
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Serj Koss

иди, получай, кто тебе не дает?

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–1
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Тимур Петров

Диван.

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–1
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Ответный чувак

Ну хоть за особо тяжкие не могут

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0
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Кирилл Ходунов

При покупке люля, плова и айрана в чайхане Душанбе гражданство РФ бесплатно

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0
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Alexander Klimanskiy

За отказ добровольно садиться на бутылку будет лишение гражданства.

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0
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Светлана Владимирова

Попытка" заполнить" вымерших?

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0
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Игорь Бадибилдер

Насколько я понимаю, этот законопроект противоречит Конституции. Ст. 6 гласит, что гражданина России нельзя лишить гражданства или права изменить его. В этот раз даже плебисцит не потребуется?

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Mesye Sharl-Maximilyen

Лишить гражданства теперь смогут за тяжкие преступления против государства и наркопреступления.
 А вот и закончик для иноагентов подъехал. Когда ждать первый прецедент?

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0
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Иван Семин

Устроит еще больший Вавилон, теперь быть россиянином, даже не обязывает знать русский язык. Количество коренных аштов и джамшутов увеличиться, будут быть себя в грудь, что они теперь граждане страны когда к ним подвалят полицейские)))

Особенно понравился пункт "Люди, у которых есть проживающие в России близкие родственники — граждане России." Есть один родственник, значит можно весь табор перевести и сделать гражданами, да на дотации всех посадить в РФ же готовы за это платить, все как в Гейропке хотят сделать.

Сочи думаю вообще скоро в Армению переименуют)))

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0
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Марк Гальперин

Оппозиционеры идут по 205-й статье. Мой друг Андрей Толкачев получил 13 лет, сейчас в Коми в ИК-25. Так что есть вероятность, что его и других противников власти лишат гражданства.

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From Siberia to London

То есть чтобы отказаться от российского гражданства всё ещё проще стать предателем или барыгой, чем выполнить требования официальной процедуры?

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0
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Сергей Ермилов

А чой то не раскрыта вторая часть новости - "вводит институт прекращения гражданства"?

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0
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Ыукпуг

Эх, придумали бы обмен гражданствами. Один захотел куда-то, другой согласился к нему. Оформились и переехали. Или в случаи кончины, завещать своё гражданство любому.

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0
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Андрей Николаев

Кароч перевожу на русский. Всех неугодных за борт. А чтоб убыли населения не было - Казбек, гоу к нам, я создал, и родню прихвати.

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Богдан Музыченко
Путин внёс в Госдуму проект нового закона о гражданстве Статьи редакции

Он расширяет круг тех, кто может претендовать на упрощённое получение паспорта и вводит институт прекращения гражданства.

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NPLaw
Google оштрафовали на 7,2 млрд рублей

Мировой суд Москвы оштрафовал Google LLC на 7,2 млрд рублей.

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Карьера
Мария Шибанова
«Работа — отстой для всех, от консерваторов до прогрессивных»: что такое идеология Antiwork Статьи редакции

Использовать все дни отпуска, уходить с работы вовремя, просить прибавку, отказываться от задач и другие принципы последователей движения Antiwork в пересказе материала Quartz.

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Приёмная
Григорий Аникин
Как скачать приложение ВТБ и стать должным банку из-за проблем с UX

Это мой первый пост. Этим постом хотел проверить, как тут статьи публикуются и заодно рассказать забавную историю.

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