Право
Низкий Петя

130 тысяч рекламных компаний, владельцев сайтов и приложений в Великобритании подали иск к Google на $16,3 млрд Статьи редакции

Они считают, что из-за монополистского поведения корпорации могли потерять до 40% рекламной выручки.

  • В Апелляционный суд Великобритании подан коллективный иск от лица 130 тысяч компаний, которые управляют 1,75 млн сайтов и мобильных приложений, пишет TechCrunch. Они требуют возместить убытки в размере £13,6 млрд ($16,3 млрд).
  • Заявители утверждают, что «Google злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы, диктовала цены и условия». Из-за этого компании, у которых по тем или иным причинам «не было возможности отказаться от инструментов Google», могли потерять до 40% рекламной выручки.
  • По мнению издания, в поддержку своей позиции истцы могут сослаться на решение французского регулятора, который в июне 2021 года оштрафовал компанию на €220 млн за подрыв честной конкуренции.
  • Партнёр одной из юридических фирм, представляющих издателей, заявил Bloomberg, что миллионных штрафов недостаточно, чтобы «пресечь антимонопольные действия техгиганта». Представитель Google же назвал иск «спекулятивным».
  • Аналогичный иск может быть подан в Нидерландах в следующем году, сообщал Reuters в сентябре 2022-го.

#новость #google #иски

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76 комментариев
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 Aleks A
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Basil

Я спросил у Яндекса
Где моя любимая?
Ты бы ещё у Рамблера, идиот, спросил :)

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2 комментария
Andrey Gordeev

Тест на олдов

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1 комментарий
Сергей

Не, у Рамблера

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JT DF

А мне то что с того? Я в РФ. Тут англичашки требуют что-то у гугл. Ну и мне то что с того? Плевать на них!!

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Alexander Weber

При Сталине существовала целая служба, в обязанности которой входило делать все возможное, чтобы СССРяне не знали как там живет за бугром, уже тогда начинающая загнивать, цивилизация. А тут люди добровольно от информации отказываются? Кто вы, ограниченный индивид или результат отрицательной селекции?

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14 комментариев
Резкий бинокль

И что нам с того, что тебе с того ничего?

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1 комментарий
Daniel de Lion

130к? Серьезно?

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Михаил

Ну а что? Каждый пятисотый житель туманного альбиона имеет свою рекламную компанию)) которая пострадала от действий гугла

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2 комментария
Vyacheslav Zhitomirskiy

Пишут, что рекламщиков - 7227, "издателей" приложений - 10425.
https://www.ibisworld.com/united-kingdom/number-of-businesses/digital-advertising-agencies/14662/
https://42matters.com/uk-app-market-statistics/how-many-app-publishers-are-from-the-united-kingdom
https://www.publishersglobal.com/directory/united-kingdom

How Many App Publishers Are From the United…
The United Kingdom is home to a robust mobile app market. We’ve used our app intelligence tools to…
42matters.com
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1 комментарий
Вадим Д.

Сумма весьма нехилая, но даже если её ровно делить на 130 000 компаний или ещё хлеще — по количеству сайтов, смех один получается.

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Grigoriy Malyshev

толи дело царьградовский

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1 комментарий
Роман Косачёв

"Не было возможности отказаться от инструментов Google" ахахахха
Тот момент, когда знаешь, что такое принудительно отказываться 😂

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Прочный диод
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Andre Macareno

А могли бы просто взять и признать гугл террористами

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Orca

Запрещать пришлось бы

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Иван Петров

Сайтомор, гуглоцид

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Kirill Kulagin

Не было возможности отказаться от инструментов гугл...всегда есть возможность, просто не пользуйтесь ими и все ) правда тогда возможно получите не на 40% меньше, а все 80% )))

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Коварный Кактус

Это абсолютно неуместная ирония. Мы "стали забывать", нам-то гугл по "очень" веским причинам ебанули уже как год, но без гугл-рекламы ни сайт, ни приложение не помонетизируешь.

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10 комментариев
Artur Kuramshin

Ну, они всегда могли разместиться на Яндексе, Yahoo, или Baidu

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Евгений Андреев TGM

Я уже на Bing заливаю, поддерживаю конкуренцию. Я бы вообще какой нибудь агрегатор нашел для аукционов среди поисковых систем. Где дешевле. А то они любители аукционы для компаний делать по ставкам, надо отвечать тем же :)

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5 комментариев
Я никто и звать меня никак
из-за антимонопольного поведения корпорации

Может, как раз монопольного?

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Orca

Тоже смутило немного))

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Образованный хот-дог

Да, в оригинале "anticompetitive". Каким местом переводили не понятно.

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Yuriy Mikaelyan

я уже молчу, про то, что в рекламных компаниях, видимо, появилась настройка "подать в суд", иначе в голове не укладывается откуда стока, если это не про гугл адс. Но самое главное - как они посчитали 40%? И почему аппеляция, если у французов прокатило? Столько вопросов....

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Коварный Кактус

Всё похоже что идёт к тому, что Алфавит все-таки заставят распилить рекламный отдел.
Бизнес попросту медленно прощупывает, насколько далеко они смогут зайти.

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Алекс Д.
Они требуют возместить убытки в размере £13,6 млрд ($16,3 млрд).

Иск на $16,3 млрд- что там с иском к Яндексу с его "колдунщиками"? ах подождите, Яндекс всего стоит $17млрд...

«Google злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы, диктовала цены и условия».

Пфффф- не нравится, не пользуйтесь (:

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Red Flag

Google по губам проведет каждому и на этом протест закончится

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Алек Борисовский

Google потом удаляет все приложения истцов из Google play. Потому что к тому времени он уже удалит твитер и его будет не остановить.

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Артур А.

И понеслась душа в рай)

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Торт Скряба

вот это я понимаю КОЛЛЕКТИВНЫЙ

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Дарья

о

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unknown

Ха-ха

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DeepFakescovery channel

тут и дипфейк Цукерберга вышел об антимонопольном законодательстве. https://www.youtube.com/watch?v=5Fv-LKT_cEc

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Kiss MySnikers

Ух надо бы проверить, никто из заявителей через гражданских жен шорты с плечами не ставил ли? А то на результат суда кому-то уже похуй может быть)

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Иван Демидов

Брина - в космос с one way ticket!

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Sergeant Ding

Не нравится Гугл? Надо было в Яндексе рекламу покупать

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Ware Wow

Человек, кусающий руку, которая его кормит, обычно лижет сапог, который его пинает (с) Эрик Хоффер

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Александр В.

"не было возможности отказаться", очень весёлые эти рекламщики, сами выбирают платформу, платят деньги, а потом говорят "могло бы быть дешевле"

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