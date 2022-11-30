130 тысяч рекламных компаний, владельцев сайтов и приложений в Великобритании подали иск к Google на $16,3 млрд Статьи редакции
Они считают, что из-за монополистского поведения корпорации могли потерять до 40% рекламной выручки.
- В Апелляционный суд Великобритании подан коллективный иск от лица 130 тысяч компаний, которые управляют 1,75 млн сайтов и мобильных приложений, пишет TechCrunch. Они требуют возместить убытки в размере £13,6 млрд ($16,3 млрд).
- Заявители утверждают, что «Google злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы, диктовала цены и условия». Из-за этого компании, у которых по тем или иным причинам «не было возможности отказаться от инструментов Google», могли потерять до 40% рекламной выручки.
- По мнению издания, в поддержку своей позиции истцы могут сослаться на решение французского регулятора, который в июне 2021 года оштрафовал компанию на €220 млн за подрыв честной конкуренции.
- Партнёр одной из юридических фирм, представляющих издателей, заявил Bloomberg, что миллионных штрафов недостаточно, чтобы «пресечь антимонопольные действия техгиганта». Представитель Google же назвал иск «спекулятивным».
- Аналогичный иск может быть подан в Нидерландах в следующем году, сообщал Reuters в сентябре 2022-го.
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Я спросил у Яндекса
Где моя любимая?
Ты бы ещё у Рамблера, идиот, спросил :)
Тест на олдов
Не, у Рамблера
А мне то что с того? Я в РФ. Тут англичашки требуют что-то у гугл. Ну и мне то что с того? Плевать на них!!
При Сталине существовала целая служба, в обязанности которой входило делать все возможное, чтобы СССРяне не знали как там живет за бугром, уже тогда начинающая загнивать, цивилизация. А тут люди добровольно от информации отказываются? Кто вы, ограниченный индивид или результат отрицательной селекции?
И что нам с того, что тебе с того ничего?
130к? Серьезно?
Ну а что? Каждый пятисотый житель туманного альбиона имеет свою рекламную компанию)) которая пострадала от действий гугла
Пишут, что рекламщиков - 7227, "издателей" приложений - 10425.
https://www.ibisworld.com/united-kingdom/number-of-businesses/digital-advertising-agencies/14662/
https://42matters.com/uk-app-market-statistics/how-many-app-publishers-are-from-the-united-kingdom
https://www.publishersglobal.com/directory/united-kingdom
Сумма весьма нехилая, но даже если её ровно делить на 130 000 компаний или ещё хлеще — по количеству сайтов, смех один получается.
толи дело царьградовский
"Не было возможности отказаться от инструментов Google" ахахахха
Тот момент, когда знаешь, что такое принудительно отказываться 😂
А могли бы просто взять и признать гугл террористами
Запрещать пришлось бы
Сайтомор, гуглоцид
Не было возможности отказаться от инструментов гугл...всегда есть возможность, просто не пользуйтесь ими и все ) правда тогда возможно получите не на 40% меньше, а все 80% )))
Это абсолютно неуместная ирония. Мы "стали забывать", нам-то гугл по "очень" веским причинам ебанули уже как год, но без гугл-рекламы ни сайт, ни приложение не помонетизируешь.
Ну, они всегда могли разместиться на Яндексе, Yahoo, или Baidu
Я уже на Bing заливаю, поддерживаю конкуренцию. Я бы вообще какой нибудь агрегатор нашел для аукционов среди поисковых систем. Где дешевле. А то они любители аукционы для компаний делать по ставкам, надо отвечать тем же :)
Может, как раз монопольного?
Тоже смутило немного))
Да, в оригинале "anticompetitive". Каким местом переводили не понятно.
я уже молчу, про то, что в рекламных компаниях, видимо, появилась настройка "подать в суд", иначе в голове не укладывается откуда стока, если это не про гугл адс. Но самое главное - как они посчитали 40%? И почему аппеляция, если у французов прокатило? Столько вопросов....
Всё похоже что идёт к тому, что Алфавит все-таки заставят распилить рекламный отдел.
Бизнес попросту медленно прощупывает, насколько далеко они смогут зайти.
Иск на $16,3 млрд- что там с иском к Яндексу с его "колдунщиками"? ах подождите, Яндекс всего стоит $17млрд...«Google злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы, диктовала цены и условия».
Пфффф- не нравится, не пользуйтесь (:
Google по губам проведет каждому и на этом протест закончится
Google потом удаляет все приложения истцов из Google play. Потому что к тому времени он уже удалит твитер и его будет не остановить.
И понеслась душа в рай)
вот это я понимаю КОЛЛЕКТИВНЫЙ
о
Ха-ха
тут и дипфейк Цукерберга вышел об антимонопольном законодательстве. https://www.youtube.com/watch?v=5Fv-LKT_cEc
Ух надо бы проверить, никто из заявителей через гражданских жен шорты с плечами не ставил ли? А то на результат суда кому-то уже похуй может быть)
Брина - в космос с one way ticket!
Не нравится Гугл? Надо было в Яндексе рекламу покупать
Человек, кусающий руку, которая его кормит, обычно лижет сапог, который его пинает (с) Эрик Хоффер
"не было возможности отказаться", очень весёлые эти рекламщики, сами выбирают платформу, платят деньги, а потом говорят "могло бы быть дешевле"