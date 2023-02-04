Конечно, крайне редко, но бывает, что некоторые модели не отвечают заявленным параметрам, прогнозам и эффективности, в результате чего могут быть признаны ошибкой. Данный кейс — это именно такая ошибка, отягощенная нарушением финансовой дисциплины.