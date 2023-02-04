«Авито» подал иск к главе сервиса для поиска временных работников GigAnt, в который инвестировал в 2020 году Статьи редакции
Компания обвиняет его в необоснованных тратах, из-за которых растут убытки. Глава сервиса это отрицает и говорит, что все траты были согласованы.
- ООО «КЕХ еКоммерц» (головное юрлицо «Авито») подал иск к гендиректору сервиса GigAnt Денису Решанову и совладельцу компании Михаилу Вальковскому, следует из картотеки арбитражных дел. «Авито» требует взыскать с них 168,8 млн рублей. Дело пока не принято к рассмотрению. Согласно исковому заявлению, с которым ознакомился «Ъ», истцами выступают также миноритарные владельцы GigAnt — Михаил Кучмент (владеет 6,45%) и Пётр Демченков (3,41%).
- GigAnt помогает ритейлерам, компаниям из сферы общественного питания и другому бизнесу привлекать временных исполнителей для решения конкретных задач. В 2020 году «Авито» выкупил 25% компании — по данным источников «Ъ», в обмен на ивестиции в 500 млн рублей. Согласно данным «Контур.Фокуса», в 2021-м доля выросла до 33,8%.
- По мнению истцов, GigAnt заключал сделки, которые не согласовывал с советом директоров — в том числе, на разработку ИТ-продуктов подрядчиками, которые якобы аффилированы с ответчиками. Кроме того, они тратили средства компании в личных целях. В результате юрлицо сервиса ООО «Гигант» получило 168 млн рублей убытков — их и требует взыскать «Авито».
Как говорится в заявлении, приобретая долю в GigAnt, «Авито» рассчитывал, что «простой и технологичный сервис» позволит решить проблему организации «поиска быстрой подработки», а «в ближайшие пять лет будет построен бизнес, сравнимый с текущим бизнесом "Авито Работа"».
- По данным «Контур.Фокуса», по итогам 2020 года выручка ООО «Гигант» составила 188,8 млн рублей, чистый убыток — 9,2 млн рублей. В 2021-м выручка выросла до 670,3 млн рублей, убыток — до 189,4 млн рублей. Данных за 2022 год в сервисе пока нет.
- В «Авито» заявили «Ъ», что постоянно проводят аудит активов в их инвестиционном портфеле. В комментарии Telegram-каналу Baza компания отметила, что обратила внимание на проблемы ещё в 2021 году и рассчитывала на досудебное решение, но это оказался «нерабочий сценарий».
- Решанов же утверждает, что все сделки, которые указаны в иске, были согласованы с советом директоров и обоснованы рабочими задачами, как и траты. Он предположил, что своим иском «менеджеры "Авито" хотят прикрыть собственные недоработки».
- В публикации на vc.ru он рассказал свою версию событий: по его словам, одна из причин конфликта в том, что изначально GigAnt был сервисом для поиска временных сотрудников, но в середине 2021 года произошёл дефицит кадров — из-за этого сервис предложил включить в бизнес и длинные смены, а сотрудников предоставлять на весь день, чтобы подстроиться под интересы рынка. «Авито» выступила против, и в итоге из-за этого и упала выручка.
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пусть попробуют написать в поддержку и приложат скан паспорта на фоне жопы
Сегодня день перекрёстных новостей? В топе висит публикация от главы GigAnt как авито отжимает у него стартап и вешает штраф на миллионы.