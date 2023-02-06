Право
Полина Лааксо

Роскомнадзор сможет внепланово проверять аккредитованные ИТ-компании в случае утечек данных Статьи редакции

Согласовать проверку нужно будет только с прокуратурой.

  • Правительство России разрешило РКН осуществлять незапланированные «надзорные мероприятия» в ИТ-компаниях с госаккредитацией, если регулятор установит утечку персональных данных, пишет «Интерфакс» со ссылкой на постановление.
  • 24 марта 2022 года правительство России освободило аккредитованные ИТ-фирмы от проверок на три года — в качестве меры по поддержке отрасли. Допускались только профилактические «консультации» и «информирование».
  • При этом за 2022 год в открытый доступ утекли данные из баз «Сбера», «Госуслуг», «Ростелекома», «Билайна», «Яндекса», СДЭК, Whoosh, «Гемотеста», РЖД, онлайн-кинотеатра Start, видеосервиса Yappy и других.
  • Разрешить регулятору проводить внеплановые проверки Минцифры просило ещё в декабре 2022 года. Оно же предложило ввести штрафы за утечки — минимальный в 5 млн рублей и максимальный в 500 млн рублей.
Источник: Moslenta

#новость #утечки

1047 просмотров
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23 комментария
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 Вадим Д.
надзорные мероприятия

Как звучит-то... Милые слуху чиновника отечества слова.

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Вася Пражкин

Звучит, как будто Вы сомневаетесь в честности и порядочности простого российского чиновника.

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Александр Голубев
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Вадим Д.

О, боги 🥹
Ужель мои слова могли произвести такое впечатление?! Нет! Я не верю! Чиновники — святые, они безгрешны и примером служат всем!
И горе тем, кто сомневаться смеет в этом! 😂

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Вася Пражкин

Как сказал.. Отец родной бы позавидовал..

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Вадим Д.

Что-то мне товарищ Алигьери вспомнился и ещё пара камрадов (-:
Экспромт 🤷🏼‍♂️

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Юрий Б.

Карательная проверка

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Seves

данные не утекайте

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Император Нолимоций

Я вам
запрещаю
утекать.

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Seves

Пришел починить утечку

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Alexey Dymov

Интересны компетенции Роскомнадзора по проверке утечек ПД

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Император Нолимоций

Игзектли. Тоже хотел написать: а в РКН есть люди, которые достаточно петрят, чтобы хоть что-то проверить?

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Александр Голубев

Да вот же они! За спиной!

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Михаил Добролюбов

Например: из Яндекса того же уже кажись нечему утекать, да и штраф в 60к рублей они вроде выплатили за 50 млн строк личных данных пользователей.

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Андрей Захаров
Например: из Яндекса того же уже кажись нечему утекать,

Ну почему же? Там есть много чего: от писем пользователей "Яндекс.Почты" до алгоритмов (обученных нейросетей) беспилотников и т.п.

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Михаил Добролюбов

Верно, действительно что-то осталось, хотя к персональным данным это не сильно относится ( даже почта по сути не так оголяет личные данные )

Чего не скажешь про яндекс еду и другие слитые данные, где твой адрес, имя, телефон и прочее.

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Торт Скряба

Потом выяснится, что 90% этих компаний вообще не существует

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Union Mars

Такими темпами скоро анус сотрудников будут досматривать...

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Марго Данилова

Ну хоть что-то у нас в безопасности! 😁

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1E0P4RD

Ну вот а говорили заплати 60 килорублей и спи спокойно

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Valya Koop

Теперь останется только найти мифическую утечку данных и можно уже начинать внеплановую проверку

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Марат

роскомндозор, который localhost в блэк-лист добавлял, будет учить спецов яндекса it-безопасности?

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Alex Shaman

Ура! К кормухе допустили. Их то ещё не хватало для ОРИ.
В 2023 году места в форбсе опять немного перераспределяться - недогоняемыми лидерами продолжат оставаться руководители военкоматов, затем сотрудники ЧВК вербующие на военные действия сидящих 70-летних чиновников с живым весом в 150кг, затем уже идут контрабандисты со своим "параллельным импортом" и вот на четвёртом месте приютятся сотрудники Роскомнадзора ))

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