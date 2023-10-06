Право
Таня Боброва

ФАС оштрафовала «Почта банк» на 500 тысяч рублей за рекламу — ставку по кредиту написали крупнее, чем условия Статьи редакции

Условия указывались мелким шрифтом, что вводило потребителей в заблуждение, утверждает регулятор.

  • На рекламу, которую показывали на роллерном дисплее в Москве, пожаловался один из граждан, сообщила ФАС. В ней крупным шрифтом была указана информация о ставке по кредиту от 4% при услуге «Гарантированная ставка».
  • Данные о других условиях, которые влияют на стоимость займа и возможность участия в акции (например, сумма, срок и так далее), размещались в сноске «трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени». В итоге потребители «получали неполную информацию обо всех условиях акции, определяющих стоимость кредита».
  • ФАС выдала банку предписание о прекращении нарушения и в июле завела дело. После его рассмотрения ведомство оштрафовало компанию на 500 тысяч рублей по ч.6 ст.14.3 КоАП (нарушение законодательства о рекламе). Штраф по ней для юрлиц — от 300 тысяч до 800 тысяч рублей.
  • В мае 2023 года за похожее нарушение ФАС оштрафовала «Открытие» на 300 тысяч рублей, а «Сбер» — на 600 тысяч.
  • Осенью 2022 года ЦБ предложил обязать банки указывать в рекламе только полную стоимость кредита. Регулятор отмечал, что в рекламе часто говорят о потребкредитах по ставке от 4% «или даже бывает там ипотека за 0%», но «понятно, что такого рода потребкредитов и ипотеки в современных условиях быть не может».
Скриншот с сайта «Почта банка»

#новость #фас #банки

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24 комментария
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 Вадим Д.
500 000 ₽

Почта-банк ответил ухмылкой и вообще убрал условия кредита из рекламы.

Такие штрафы дешевле самой рекламы.

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Roman

А то и вообще заложены в её бюджет

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Rigos

Какие же смешные штрафы...
За одиночный пикет скоро больше давать будут, чем крупнейшим банкам страны за серьёзные нарушения. Бред.

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Vladimir Ivanov

Уже

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неформат

любому банку за такое можно выписать, ещё кто то остался кто ведётся на эти 4% при ставке в 13? лучше б запретили в принципе писать от если ставка не фикс всем и индивидульна, то и нехер вообще эти от писать ибо от 0 тоже как бы правда

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Polina K

Ставок по кредитам в 13% уже тоже не может быть. Чисто экономически невыгодно при ставке рефинансирования в 13%.

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selecadm

Хоум Кредит на форуме banki.ru чуть ли не открытым текстом признаётся, что обманывает. Тому, кто жаловался, ответили про ключевую ставку ЦБ и что надо договор читать.

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Дмитрий Зима

Высосано из пальца. На реальные проблемы естественно никто внимания не обращает

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Слегка Придурковатый

"пожаловался один из граждан"

Странно, что ещё ФАС, ФНС и прочие ведомства официально не ввели практику отстёгивания процента от штрафа жалобщикам.

Казна сразу туземун сделает, когда все друг на друга стучать будут.

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Griby Lenina

На должность фиксатора нарушений требуется человек невысоких моральных устоев с личным автомобилем.

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Максим Попов

Я правильно понял, что если вы увидели, что машину соседа задела другая машина и уезжает, вы не будете об этом никому, как вы говорите "стучать", а пойдёте по своим делам дальше?

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Дядя Федор

С тем же успехом могли оштрафовать на 500р.

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NN

Получается всем банкам по штрафу

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Илья Дёмин
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NN

с вас 500тыс

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Alice

Почему-то его не штрафуют 😁

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NN

В мае 2023 года за похожее нарушение ФАС оштрафовала «Открытие» на 300 тысяч рублей, а «Сбер» — на 600 тысяч.

Но сберу видимо срать

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Илья Дёмин
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Books 4 Life

Пока нéкто не пожаловался, ФАС было насрать на нарушения? Ну, ничего нового))

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A V

А остальных когда?

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Vova Zhevnov

Ээммм... френдли фаер?

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Дарина Буханцева

У нас в государстве «заявительная» система, без заявления никто не работает и ФАС тоже 🙂.

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Максим Попов

Дык все же радовались, когда запретили большую часть надзорных проверок проводить без заявлений конкретных пострадавших, чтобы "не кошмарить бизнес"?

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Серж

Так то на время сво и санкций ввели запрет на проверки

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