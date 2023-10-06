ФАС оштрафовала «Почта банк» на 500 тысяч рублей за рекламу — ставку по кредиту написали крупнее, чем условия Статьи редакции
Условия указывались мелким шрифтом, что вводило потребителей в заблуждение, утверждает регулятор.
- На рекламу, которую показывали на роллерном дисплее в Москве, пожаловался один из граждан, сообщила ФАС. В ней крупным шрифтом была указана информация о ставке по кредиту от 4% при услуге «Гарантированная ставка».
- Данные о других условиях, которые влияют на стоимость займа и возможность участия в акции (например, сумма, срок и так далее), размещались в сноске «трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени». В итоге потребители «получали неполную информацию обо всех условиях акции, определяющих стоимость кредита».
- ФАС выдала банку предписание о прекращении нарушения и в июле завела дело. После его рассмотрения ведомство оштрафовало компанию на 500 тысяч рублей по ч.6 ст.14.3 КоАП (нарушение законодательства о рекламе). Штраф по ней для юрлиц — от 300 тысяч до 800 тысяч рублей.
- В мае 2023 года за похожее нарушение ФАС оштрафовала «Открытие» на 300 тысяч рублей, а «Сбер» — на 600 тысяч.
- Осенью 2022 года ЦБ предложил обязать банки указывать в рекламе только полную стоимость кредита. Регулятор отмечал, что в рекламе часто говорят о потребкредитах по ставке от 4% «или даже бывает там ипотека за 0%», но «понятно, что такого рода потребкредитов и ипотеки в современных условиях быть не может».
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Почта-банк ответил ухмылкой и вообще убрал условия кредита из рекламы.
Такие штрафы дешевле самой рекламы.
А то и вообще заложены в её бюджет
Какие же смешные штрафы...
За одиночный пикет скоро больше давать будут, чем крупнейшим банкам страны за серьёзные нарушения. Бред.
Уже
любому банку за такое можно выписать, ещё кто то остался кто ведётся на эти 4% при ставке в 13? лучше б запретили в принципе писать от если ставка не фикс всем и индивидульна, то и нехер вообще эти от писать ибо от 0 тоже как бы правда
Ставок по кредитам в 13% уже тоже не может быть. Чисто экономически невыгодно при ставке рефинансирования в 13%.
Хоум Кредит на форуме banki.ru чуть ли не открытым текстом признаётся, что обманывает. Тому, кто жаловался, ответили про ключевую ставку ЦБ и что надо договор читать.
Высосано из пальца. На реальные проблемы естественно никто внимания не обращает
"пожаловался один из граждан"
Странно, что ещё ФАС, ФНС и прочие ведомства официально не ввели практику отстёгивания процента от штрафа жалобщикам.
Казна сразу туземун сделает, когда все друг на друга стучать будут.
На должность фиксатора нарушений требуется человек невысоких моральных устоев с личным автомобилем.
Я правильно понял, что если вы увидели, что машину соседа задела другая машина и уезжает, вы не будете об этом никому, как вы говорите "стучать", а пойдёте по своим делам дальше?
С тем же успехом могли оштрафовать на 500р.
Получается всем банкам по штрафу
с вас 500тыс
Почему-то его не штрафуют 😁
В мае 2023 года за похожее нарушение ФАС оштрафовала «Открытие» на 300 тысяч рублей, а «Сбер» — на 600 тысяч.
Но сберу видимо срать
Пока нéкто не пожаловался, ФАС было насрать на нарушения? Ну, ничего нового))
А остальных когда?
Ээммм... френдли фаер?
У нас в государстве «заявительная» система, без заявления никто не работает и ФАС тоже 🙂.
Дык все же радовались, когда запретили большую часть надзорных проверок проводить без заявлений конкретных пострадавших, чтобы "не кошмарить бизнес"?
Так то на время сво и санкций ввели запрет на проверки