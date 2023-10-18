В Госдуму внесли законопроект об упрощённой выдаче ВНЖ иностранцам с российским корнями Статьи редакции
Сейчас им доступна упрощённая процедура получения гражданства, но для этого необходимо постоянно проживать в стране.
- Документ опубликован на портале правовой информации. Он предполагает поправки к закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
- Согласно законопроекту, на упрощённое получение ВНЖ в России смогут претендовать иностранцы, чьи родственники «по прямой восходящей линии» родились или проживали в границах современной России, в том числе в СССР или Российской империи.
- Для получения вида на жительства они смогут не оформлять перед этим разрешение на временное проживание в стране. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас для иностранцев с российскими корнями уже предусмотрена упрощённая процедура получения гражданства, но для этого они должны постоянно проживать на территории России.
- В августе 2023 года в России также заработала система выдачи электронных виз иностранцам из 55 стран, включая Латвию, Литву, Польшу и Эстонию, а также Индию, Иран, Китай, КНДР, Саудовскую Аравию, Турцию, Японию и другие. Она действует 60 дней и позволяет однократно въехать в страну на срок до 16 суток.
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«Упрощенное получение ВНЖ» и бонусом «упрощенное заключение контракта с Минобороны»
Это уже на гражданство тянет. Как минимум.
Теперь весь Таджикистан сможет переехать а не только половина
И превратят Россию в Лондон(((
Лондонстан!
Лондостан!
Зачем им это?
Надо спросить у 173 634 граждан талдикистана, получивших гражданство в 2022 году, а потом у 87 000 за первые 6 месяцев 2023
И загреметь в СВО!
Их на войну забирают на общих основаниях с лахтаботами
Неплохой моб ресурс
Им уже невыгодно в России работать. Наоборот уезжают.
Куда они уезжают? Назад в аул под ташкентом, где не дают мат капитал после получения гражданства даже если родили до этого и не в рф? Они спокойно едут сюда семьями и им не надо никому отправлять туда деньги. А тут на стройке норм платят, только работать надо
Госдума: не забывай свои корни, помни
Это сейчас за слова. Потом - и за то, что уехал. Проходили ведь уже. ГуЛаг.
Не забывай свои корни, помни.
Казну налогом Ты наполни.
Вау, про электронные визы - классно. Не отвечать запретами на запреты, а наоборот сделать процедуру более постой. Это хороший ход.
Так вот как они собираются увеличить количество россиян в два раза...
А ещё индийцев и китайцев можно к корням привязать и нас уже 3+ миллиарда!
Северная Корея приглашает...
Вы похоже очень мало знаете о Северной Корее или живете не в России, если приводите такие сравнения.
Всё впереди, да. Темп задан хороший, быстро справятся.
А есть 5 объективно хороших пунктов о Кндр, чем она хорошим выделяется среди других стран? Чем может привлечь туриста ,чтоб он задумался о жизни там?
А ничего что жить иностранцу в КНДР невозможна юридически?
Вообще то возможно жить. Достаточно приехать и нарушить закон и ты уже будешь невыездным, т.е. местным
Вам похоже надо отдохнуть от просмотра сказок по телевизеру и вокруг оглядеться...
Увы, не зовёт. Я хочу оттуда в радиоэфир выйти... Официально зарегистрировано чуть более 150 связей оттуда радиолюбителями. Не дают вещать.
Милорд, нужно больше граждан.
А кому не нужно?
до последнего времени не очень то и нужно было, сажали, расстреливали, высылали миллионами
Мм, а Сталин то сколько расстрелял, ебушки-воробушки!😂🤡
еще даже не всех нашли
Минэкономики и Минобороны.
Поздно пить боржоми, когда почки сели!
Они теряют корнииииии!
У китайцев корни российские наверняка же найдут? Вот и будет 1,5 лярда россиян.
Как думаете, из каких стран в Россию поедут?
Таджикистан, КНДР, Туркменистан, Эритрея.
Из тех где хотят попасть на колчаковские фронты
Эритрея, Туркменистан, Северная Корея...
Чую, скоро будет очередь, как на Грин карту
Вот у этих вот у которых «Европа замерзнет и у них там миграционный кризис» че с лицом?
Много гражданства высвободилось вот и раздают.
И закрыть программу соотечественников нафиг
Какая новость то а! Сколько ботов нанесло...