Право
Артур Томилко

В Госдуму внесли законопроект об упрощённой выдаче ВНЖ иностранцам с российским корнями Статьи редакции

Сейчас им доступна упрощённая процедура получения гражданства, но для этого необходимо постоянно проживать в стране.

  • Документ опубликован на портале правовой информации. Он предполагает поправки к закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
  • Согласно законопроекту, на упрощённое получение ВНЖ в России смогут претендовать иностранцы, чьи родственники «по прямой восходящей линии» родились или проживали в границах современной России, в том числе в СССР или Российской империи.
  • Для получения вида на жительства они смогут не оформлять перед этим разрешение на временное проживание в стране. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас для иностранцев с российскими корнями уже предусмотрена упрощённая процедура получения гражданства, но для этого они должны постоянно проживать на территории России.
  • В августе 2023 года в России также заработала система выдачи электронных виз иностранцам из 55 стран, включая Латвию, Литву, Польшу и Эстонию, а также Индию, Иран, Китай, КНДР, Саудовскую Аравию, Турцию, Японию и другие. Она действует 60 дней и позволяет однократно въехать в страну на срок до 16 суток.

#новость #законы

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 Александр Константинов

«Упрощенное получение ВНЖ» и бонусом «упрощенное заключение контракта с Минобороны»

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Sergei Timofeyev

Это уже на гражданство тянет. Как минимум.

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Alex Exceptional

Теперь весь Таджикистан сможет переехать а не только половина

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Nefco

И превратят Россию в Лондон(((

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Премудрый пискарь

Лондонстан!

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Премудрый пискарь

Лондостан!

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Степан Фадеев

Зачем им это?

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Хозяин местных лахтаботов

Надо спросить у 173 634 граждан талдикистана, получивших гражданство в 2022 году, а потом у 87 000 за первые 6 месяцев 2023

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Серж

И загреметь в СВО!

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Хозяин местных лахтаботов

Их на войну забирают на общих основаниях с лахтаботами

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Серж

Неплохой моб ресурс

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Alex R

Им уже невыгодно в России работать. Наоборот уезжают.

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Хозяин местных лахтаботов

Куда они уезжают? Назад в аул под ташкентом, где не дают мат капитал после получения гражданства даже если родили до этого и не в рф? Они спокойно едут сюда семьями и им не надо никому отправлять туда деньги. А тут на стройке норм платят, только работать надо

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виктор сикрит

Госдума: не забывай свои корни, помни

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Sergei Timofeyev
Провести проверку ранее поручила Госдума, о чем сообщал председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн. Он пояснил, что поручение было принято в связи с последними заявлениями председателя Госдумы Вячеслава Володина о проверке «релокантов», «поливавших Россию из-за рубежа, а теперь безнаказанно вернувшихся домой»

Это сейчас за слова. Потом - и за то, что уехал. Проходили ведь уже. ГуЛаг.

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Степан Фадеев

Не забывай свои корни, помни.
Казну налогом Ты наполни.

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Надежда Хорт

Вау, про электронные визы - классно. Не отвечать запретами на запреты, а наоборот сделать процедуру более постой. Это хороший ход.

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Премудрый пискарь

Так вот как они собираются увеличить количество россиян в два раза...

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Вадим Д.

А ещё индийцев и китайцев можно к корням привязать и нас уже 3+ миллиарда!

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Премудрый пискарь

Северная Корея приглашает...

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Надежда Хорт

Вы похоже очень мало знаете о Северной Корее или живете не в России, если приводите такие сравнения.

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Vitalii

Всё впереди, да. Темп задан хороший, быстро справятся.

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Framework Юзернеймович

А есть 5 объективно хороших пунктов о Кндр, чем она хорошим выделяется среди других стран? Чем может привлечь туриста ,чтоб он задумался о жизни там?

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Ленни Лизовский

А ничего что жить иностранцу в КНДР невозможна юридически?

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Porki

Вообще то возможно жить. Достаточно приехать и нарушить закон и ты уже будешь невыездным, т.е. местным

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Премудрый пискарь

Вам похоже надо отдохнуть от просмотра сказок по телевизеру и вокруг оглядеться...

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Sergei Timofeyev

Увы, не зовёт. Я хочу оттуда в радиоэфир выйти... Официально зарегистрировано чуть более 150 связей оттуда радиолюбителями. Не дают вещать.

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fullstackoff

Милорд, нужно больше граждан.

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Сергей Я

А кому не нужно?

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fullstackoff

до последнего времени не очень то и нужно было, сажали, расстреливали, высылали миллионами

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Сергей Я

Мм, а Сталин то сколько расстрелял, ебушки-воробушки!😂🤡

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fullstackoff

еще даже не всех нашли

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Pavel Petel

Минэкономики и Минобороны.

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Кот Василий

Поздно пить боржоми, когда почки сели!

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Вадим Д.

Они теряют корнииииии!

У китайцев корни российские наверняка же найдут? Вот и будет 1,5 лярда россиян.

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Aleksei2000

Как думаете, из каких стран в Россию поедут?

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Oleg Sapronov

Таджикистан, КНДР, Туркменистан, Эритрея.

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Серж

Из тех где хотят попасть на колчаковские фронты

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Премудрый пискарь

Эритрея, Туркменистан, Северная Корея...

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Vlad

Чую, скоро будет очередь, как на Грин карту

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Хозяин местных лахтаботов

Вот у этих вот у которых «Европа замерзнет и у них там миграционный кризис» че с лицом?

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High Stakes

Много гражданства высвободилось вот и раздают.

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Сергей Я
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Руслан Астафьев

И закрыть программу соотечественников нафиг

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Премудрый пискарь

Какая новость то а! Сколько ботов нанесло...

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