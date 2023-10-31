Право
Артур Томилко

Прокуратура Франции подтвердила задержание сооснователя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичёва Статьи редакции

Ранее об аресте предпринимателя со ссылкой на источники сообщила газета Le Monde.

  • Кузьмичёва задержали 30 октября 2023 года по подозрению в нарушении санкций, уклонении от налогов и отмывании денег, передаёт Bloomberg со ссылкой на французскую прокуратуру. Обвинения предпринимателю пока не предъявили.
  • В рамках расследования ведомство провело обыски в квартире Кузьмичёва в Париже и доме в регионе Вар на Лазурном берегу. Адвокат предпринимателя отказался от комментариев.
  • Первой, 30 октября, о задержании Кузьмичёва со ссылкой на источники сообщила Le Monde. По данным газеты, обыски прошли также на вилле миллиардера в Сен-Тропе, правоохранители нашли там «пачки денег».
  • В марте 2022 года Алексей Кузьмичёв попал в санкционный список ЕС. После этого он вышел из состава акционеров «Альфа-банка» — ему принадлежал 21% компании.
Алексей Кузьмичёв, фото Reuters

#новость #альфабанк #кузьмичёв

1.2K показов
2.2K открытий
0
44 комментария
Написать комментарий...
 MisterX

Зато не в России xD

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

Тюрьмы во Франции тоже не сахар!

Ответить
Развернуть ветку
Элпифидор

Это французские демократические тюрьмы☝️

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

..и полицейские ангелы!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ух ты, бизнесмен уклонялся от налогов! Неслыханное дело О_о

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ну чудеса же, не иначе (-:

Ответить
Развернуть ветку
James Bomond

Видимо он решил, что если счета арестованы, то налоги платить не надо

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

Какие же эти олигархи необучаемые. Кажется только до Абрамовича дошло, вот он прыгнул на яхту и уплыл в Турцию.

Ответить
Развернуть ветку
Артём Прокопенко

Владимир Владимирович, вы?

Ответить
Развернуть ветку
Evgenii Tolstogan
Ответить
Развернуть ветку
Ivan Susanin

Избирательное уголовное преследование по национальному признаку, потому что не стал критиковать СВО?

Ответить
Развернуть ветку
Марат

это потому что он черный

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Запад на столько загнивает что наши олигархи даже под санкциями туда рвутся.

Ответить
Развернуть ветку
Элпифидор

Не в этом дело: у них такие-же розовые слюнявые представления о Западе как у многих наших соотечественников

Ответить
Развернуть ветку
Иван Саблин

Карма все-таки настигает главных рейдеров России

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Мельник

А почему задержали Кузьмичева, а фото Пригожина (того, который муж певицы Валерии)?

Ответить
Развернуть ветку
Валерьян КУПЦОВ - Valeriy N. B

Вы ошибаетесь. Это не фото Пригожина. Продюсера Валерии, а именно другого чела и чувака.

Ответить
Развернуть ветку
James Bomond
Ответить
Развернуть ветку
Даниил Васильев
Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

А что случилось?

Ответить
Развернуть ветку
Dee

Бизнесмен уклоняется от налогов, представляете

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Fenita la comedia

Ответить
Развернуть ветку
Alexey V

Как обычно, кэшбэк не доплатил?

Ответить
Развернуть ветку
Donatello Supreme

история про себя и село

Ответить
Развернуть ветку
ELIFAS LEVi

боже мой...

Ответить
Развернуть ветку
Илья

В ашане бы удивился, что за уход от налогов могут посадить

Ответить
Развернуть ветку
Денис

Надо чтобы ещё колен из АСЖ "Альфа страхование жизнь" подтянули за одно место с их мошенническими страховками ...

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Е

Да и хрен бы с ним

Ответить
Развернуть ветку
Vilent

Хм, разве обход санкций на самого себя преступление? Вроде бы где-то видел, что преступление это оказание содействие в обходе санкций.

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Социалисты разбушевались.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
41 комментарий
Раскрывать всегда
null