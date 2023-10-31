Прокуратура Франции подтвердила задержание сооснователя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичёва Статьи редакции
Ранее об аресте предпринимателя со ссылкой на источники сообщила газета Le Monde.
- Кузьмичёва задержали 30 октября 2023 года по подозрению в нарушении санкций, уклонении от налогов и отмывании денег, передаёт Bloomberg со ссылкой на французскую прокуратуру. Обвинения предпринимателю пока не предъявили.
- В рамках расследования ведомство провело обыски в квартире Кузьмичёва в Париже и доме в регионе Вар на Лазурном берегу. Адвокат предпринимателя отказался от комментариев.
- Первой, 30 октября, о задержании Кузьмичёва со ссылкой на источники сообщила Le Monde. По данным газеты, обыски прошли также на вилле миллиардера в Сен-Тропе, правоохранители нашли там «пачки денег».
- В марте 2022 года Алексей Кузьмичёв попал в санкционный список ЕС. После этого он вышел из состава акционеров «Альфа-банка» — ему принадлежал 21% компании.
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Зато не в России xD
Тюрьмы во Франции тоже не сахар!
Это французские демократические тюрьмы☝️
..и полицейские ангелы!
Ух ты, бизнесмен уклонялся от налогов! Неслыханное дело О_о
Ну чудеса же, не иначе (-:
Видимо он решил, что если счета арестованы, то налоги платить не надо
Какие же эти олигархи необучаемые. Кажется только до Абрамовича дошло, вот он прыгнул на яхту и уплыл в Турцию.
Владимир Владимирович, вы?
Избирательное уголовное преследование по национальному признаку, потому что не стал критиковать СВО?
это потому что он черный
Запад на столько загнивает что наши олигархи даже под санкциями туда рвутся.
Не в этом дело: у них такие-же розовые слюнявые представления о Западе как у многих наших соотечественников
Карма все-таки настигает главных рейдеров России
А почему задержали Кузьмичева, а фото Пригожина (того, который муж певицы Валерии)?
Вы ошибаетесь. Это не фото Пригожина. Продюсера Валерии, а именно другого чела и чувака.
А что случилось?
Бизнесмен уклоняется от налогов, представляете
Fenita la comedia
Как обычно, кэшбэк не доплатил?
история про себя и село
боже мой...
В ашане бы удивился, что за уход от налогов могут посадить
Надо чтобы ещё колен из АСЖ "Альфа страхование жизнь" подтянули за одно место с их мошенническими страховками ...
Да и хрен бы с ним
Хм, разве обход санкций на самого себя преступление? Вроде бы где-то видел, что преступление это оказание содействие в обходе санкций.
Социалисты разбушевались.