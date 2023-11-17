Госдума поддержала в первом чтении идею доступа силовиков к базам данных «для защиты информации» о своих сотрудниках Статьи редакции
Против них выступали Ассоциация банков России и Ассоциация больших данных.
- Законопроект внесли в Госдуму в августе 2023 года. По нему Минобороны, Федеральная служба безопасности, Федеральная служба охраны, Служба внешней разведки и Министерство внутренних дел получат доступ, в том числе удалённый, к информационным системам, в которых содержатся данные о сотрудниках спецслужб как клиентов тех или иных организаций.
- Службам дадут право редактировать и удалять сведения об отдельных категориях силовиков — их определит президент. Согласно проекту, все информационные системы, обрабатывающие данные силовых структур, будут включены в отдельный реестр. С 1 марта 2026 года использование систем, которые попали в перечень, но не открыли доступ к данным, будут запрещать.
- Комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи поддержал концепцию законопроекта, но призвал доработать его ко второму чтению, сообщил «Ъ». Там считают, что в перечень лиц, чьи данные разрешат шифровать, нужно включить сотрудников Росгвардии. В комитете также не согласны с тем, что оператором реестра информсистем хотят назначить Минцифры, так как это не силовое ведомство.
- Против поправок выступала Ассоциация банков России («Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», «Тинькофф» и другие). Она заявляла, что закон может привести к подрыву конституционных прав россиян, ведь спецслужбы получат доступ к сведениям в том числе тех физлиц, которые не давали на это согласия. В Госдуме уточнили: правительство «должно ограничить полномочия спецслужб по доступу к соответствующим данным».
- Инициативу раскритиковала и Ассоциация больших данных (VK, «Яндекс», «Ростелеком», «Мегафон», «Билайн» и другие), указав, что это может «нарушить целостность информационных систем». Замглавы Минцифры Александр Шойтов отметил: за все непредвиденные изменения, которые произойдут по вине сотрудников спецслужб, нести ответственность будут именно последние.
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Теперь медленно.
Силовики. Доступ. Базы данных. «Защита информации». Свои сотрудники.
То есть некий Вася-силовик, регается как клиент тех или иных организаций и вуаля — неограниченный ЗАКОННЫЙ удалённый доступ к любым базам в кармашках всех ведомств.
Сложные, конечно, схемы изобретают. Достаточно просто объявить само понятие «база данных» объектом защиты россиян от злых врагов. Ну или любую другую шляпу придумать. Смотрю, даже над формулировками особенно не задумываются.
Давайте сразу закон примем, чтобы при регистрации данные силовикам резервной копией на почту уходили, что усложнять то)
А можно обычным гражданам доступ к информации о сотрудниках спец служб? Ну, для безопасности, защиты детей и все такое.
Сюжет из Масяни перестаёт быть просто мультиком
уже давно перестал
То есть теперь мент может не парясь получить взятку на Сбер и просто стереть запись о том, что он что-то получал)
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