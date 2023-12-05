Так что претензии ко мне считаю не совсем обоснованными. Тем не менее могу подтвердить, что у нас действительно шло судебное разбирательство по этому иску, но оно протекало в гражданском порядке примерно последние два года. Ни о какой уголовной ответственности речи никогда не шло, это сугубо гражданско-правовые отношения.