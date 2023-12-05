«Нет скрытых мотивов — недопонимание, может быть»: сооснователь «Тануки» Александр Орлов — об объявлении в розыск Статьи редакции
Предпринимателя объявили в России в международный розыск в ноябре 2023 года по делу о причинении имущественного ущерба.
- Сооснователь сети ресторанов «Тануки» Александр Орлов рассказал «Forbes Казахстан», что объявление в России в розыск и расследование уголовного дела стали для него сюрпризом.
- МВД объявило Орлова в федеральный, а затем в международный розыск в ноябре 2023 года в связи с расследованием уголовного дела о «причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием». Дело связано с фитнес-центром в «Москва-Сити» в Москве. Арендодатель обвинил руководство заведения в причинении ущерба на 100 млн рублей, писало ТАСС.
- Орлов рассказал «Forbes Казахстан», что в прошлом был одним из инвесторов проекта, но «никак не влиял на его операционную деятельность».
- По словам предпринимателя, его адвокаты разбираются с этим вопросом: «Мы найдём выход из сложившейся ситуации, придём к мировому соглашению. Думаю, что уже в ближайшее время мы сможем урегулировать финансовые споры».
- Орлов отметил, что «уверен, что здесь нет никаких скрытых мотивов — некое недопонимание, может быть». По его мнению, ситуация могла возникнуть из-за того, что он «уже определённое время» находится не в России. Сейчас он в Лондоне, где только что открыл ресторан, добавил предприниматель.
- Александр Орлов — ресторатор и бывший президент холдинга Bulldozer Group (сейчас Alba Group, которая объединяет проекты в России). В 2022 году предприниматель начал выходить из российских активов, писали «Ведомости». Сам Орлов подтвердил «Forbes Казахстан», что полностью вышел из всех проектов в России и занимается масштабированием своего бизнеса в других странах.
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Решил сбежать с баблом и зажить красиво, но поднасрать ему на дорожку это святое для них
Тут зажить красиво не надо добавлять. Мужик и так заебись жил
Поздняков чего ты добился??
Своего)
Ха-ха. Пытался набутылить Позднякова, а в итоге готов приседать сам
кому кроме зумеров - школьников этот блогерок интересен?
Ну если тебе не интересен, тебя никто и ничего не заставляет делать что-либо)
так, и причем тут судебные споры ресторатора и блогера, который за хайп родную мать обвинит в чем угодно?
Произошла чудовищная ошибка (с)
Рокнролл