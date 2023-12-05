Право
Таня Боброва

«Нет скрытых мотивов — недопонимание, может быть»: сооснователь «Тануки» Александр Орлов — об объявлении в розыск Статьи редакции

Предпринимателя объявили в России в международный розыск в ноябре 2023 года по делу о причинении имущественного ущерба.

  • Сооснователь сети ресторанов «Тануки» Александр Орлов рассказал «Forbes Казахстан», что объявление в России в розыск и расследование уголовного дела стали для него сюрпризом.
  • МВД объявило Орлова в федеральный, а затем в международный розыск в ноябре 2023 года в связи с расследованием уголовного дела о «причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием». Дело связано с фитнес-центром в «Москва-Сити» в Москве. Арендодатель обвинил руководство заведения в причинении ущерба на 100 млн рублей, писало ТАСС.
  • Орлов рассказал «Forbes Казахстан», что в прошлом был одним из инвесторов проекта, но «никак не влиял на его операционную деятельность».

Так что претензии ко мне считаю не совсем обоснованными. Тем не менее могу подтвердить, что у нас действительно шло судебное разбирательство по этому иску, но оно протекало в гражданском порядке примерно последние два года. Ни о какой уголовной ответственности речи никогда не шло, это сугубо гражданско-правовые отношения.

Александр Орлов
  • По словам предпринимателя, его адвокаты разбираются с этим вопросом: «Мы найдём выход из сложившейся ситуации, придём к мировому соглашению. Думаю, что уже в ближайшее время мы сможем урегулировать финансовые споры».
  • Орлов отметил, что «уверен, что здесь нет никаких скрытых мотивов — некое недопонимание, может быть». По его мнению, ситуация могла возникнуть из-за того, что он «уже определённое время» находится не в России. Сейчас он в Лондоне, где только что открыл ресторан, добавил предприниматель.
  • Александр Орлов — ресторатор и бывший президент холдинга Bulldozer Group (сейчас Alba Group, которая объединяет проекты в России). В 2022 году предприниматель начал выходить из российских активов, писали «Ведомости». Сам Орлов подтвердил «Forbes Казахстан», что полностью вышел из всех проектов в России и занимается масштабированием своего бизнеса в других странах.

#новости

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10 комментариев
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 Pavel Chernev

Решил сбежать с баблом и зажить красиво, но поднасрать ему на дорожку это святое для них

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Никита Мардюков

Тут зажить красиво не надо добавлять. Мужик и так заебись жил

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Natural Phobia

Поздняков чего ты добился??

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Zypar Akhmat

Своего)

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Zypar Akhmat

Ха-ха. Пытался набутылить Позднякова, а в итоге готов приседать сам

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Nikolay Vavilov

кому кроме зумеров - школьников этот блогерок интересен?

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Zypar Akhmat

Ну если тебе не интересен, тебя никто и ничего не заставляет делать что-либо)

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Nikolay Vavilov

так, и причем тут судебные споры ресторатора и блогера, который за хайп родную мать обвинит в чем угодно?

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Aina Timo / wdroid.net

Произошла чудовищная ошибка (с)

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Evgenii Tolstogan

Рокнролл

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