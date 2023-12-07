Минпромторг предложил ввести особый порядок проведения сделок с правами на интеллектуальную собственность Статьи редакции
Речь о сделках, в которых участвуют граждане из «недружественных» стран.
- Документ опубликован в федеральной базе проектов нормативно-правовых актов. Минпромторг предлагает внести поправки в указ от 1 марта 2022 года «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности России».
- Согласно указу, в России действует особый порядок сделок с участием граждан «недружественных» стран, а также тех, кто ведёт там основную «хозяйственную деятельность» или «находится под контролем» таких иностранцев — независимо от места регистрации и ведения бизнеса. Сделки с такими лицами должны быть согласованы с правкомиссией.
- В обозначенном Минпромторге пункте говорится о выдаче кредитов в рублях и операциях, которые «влекут за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и [недвижимость]». Ведомство же предлагает распространить указ на ещё один тип сделок: по «отчуждению или залогу исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации». Это могут быть товарные знаки и названия некоммерческих организаций, пишет «Ъ».
- В пояснительной записке к проекту говорится, что мера поможет «минимизировать риск недобросовестной правоприменительной практики в указанной сфере» и обеспечит дополнительный приток денежных отчислений в федеральный бюджет.
- 6 декабря 2023 года Госдума приняла закон, который закрепляет право президента вводить временное управление движимым и недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставных капиталах российских юрлиц и имущественными правами, которые принадлежат гражданам из «недружественных» стран.
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Слава советскому союзу!!
Не чокаясь.
Аминь
Нужны «суверенные» основания для раскулачивания европейских остатков (Carlsberg group и то, что мы не видим, что национализируется в «фоновом режиме»)
Мне интересно, о каких инвестициях и защите прав частной собственности они вообще говорят? Бред
Об инвестициях той части рынка которую не трогают наверно, Китай, Иран, Индия, Корея итд
Вы считаете в этих странах идиоты в инвесторах?
Боюсь если они придут, то с тисками для яиц
Ну там инвесторов хоть отбавляй. Сейчас только очередную группу нелегалов с клетчатыми сумками запрут и начнут баблом рынок проливать
А присвоение имущества российских компаний и государственных активов иностранными государствами это разве не воровство?
Я починил статью: «Легитимизируйте воровство всего "в государственных интересах", пожалуйста», — попросили в Минпромторге.
Вообще звучит странно, причем тут легитимизация воровства, тут речь совершенно не об этом дружок
Дружок во дворе у вас хвостом виляет. Если вам всё, что в глаза льётся, — божья роса, то это сугубо ваши трудности.
P.S. Но, может, вам нравится. Не осуждаю.
А присвоение имущества российских компаний и государственных активов иностранными государствами это разве не воровство?
Это штраф за выёживание и налог на слабость.
Так это тоже налог на лучезарность и штраф за исключительность, чего бухтите?
Ну у них-то замороженное в итоге на дело пойдет, когда придет время по счетам расплачиваться. И так уже процентами нормально нажили — молодцы, всё на пользу.
А тут растащат, как обычно, и ничего не останется. Ну хапнули задарма те же нормальные производства — а делать на них будут в отсутствие экспертизы и нормального менеджмента в лучшем случае какой-нибудь вшивый жигуль.
Аж сльозы на очах от умиления с того как вы восхищаетесь градом на холме, рад за вас и таких как вы, у вас больше не осталось вопросов в жизни
В свою очередь, растроган от радости за вас, если последние 20 лет убедили вас в том, что все обещания исполняются, жить становится лучше, жить становится веселее — и достаточно в очередной раз кивнуть в телевизор, чтобы лето не кончалось и за всеми нами мчалось.
дык это в конечном итоге ударит по РФ - инвестиций не будет.
Нет, если прекратить игнорировать тот факт что это ответные меры реализованные после осуществления Россией перечисленных вами действий в отношении соседнего государства.
Так погодите, у нас тоже ответные меры, и замечу не против соседнего государства, а против тех, кто вводил меры. Меры на меры, зачем вы все расстраиваетесь?
А почему тогда так называемым "мировым сообществом" аналогичные меры не введены против террористического государства сша и их сообщников по террористической группировке нато за бомбежки Югославии? За вторжению в Ирак, Сирию, Ливию? За убийство сотен тысяч жителей этих стран?
Не нужен нам интеллект из недружественных стран, ишь чего удумали
Мда уж типичный патриот блять
Давно пора, а то бесконтрольность какая то, где не надо давят а где не нужно свобода
То есть они опять пытаются сделать фотошоп,люстру и корел драв платными?
Или это другое?