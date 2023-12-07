Право
Полина Лааксо

Минпромторг предложил ввести особый порядок проведения сделок с правами на интеллектуальную собственность Статьи редакции

Речь о сделках, в которых участвуют граждане из «недружественных» стран.

  • Документ опубликован в федеральной базе проектов нормативно-правовых актов. Минпромторг предлагает внести поправки в указ от 1 марта 2022 года «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности России».
  • Согласно указу, в России действует особый порядок сделок с участием граждан «недружественных» стран, а также тех, кто ведёт там основную «хозяйственную деятельность» или «находится под контролем» таких иностранцев — независимо от места регистрации и ведения бизнеса. Сделки с такими лицами должны быть согласованы с правкомиссией.
  • В обозначенном Минпромторге пункте говорится о выдаче кредитов в рублях и операциях, которые «влекут за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и [недвижимость]». Ведомство же предлагает распространить указ на ещё один тип сделок: по «отчуждению или залогу исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации». Это могут быть товарные знаки и названия некоммерческих организаций, пишет «Ъ».
  • В пояснительной записке к проекту говорится, что мера поможет «минимизировать риск недобросовестной правоприменительной практики в указанной сфере» и обеспечит дополнительный приток денежных отчислений в федеральный бюджет.
Источник фото: РБК
  • 6 декабря 2023 года Госдума приняла закон, который закрепляет право президента вводить временное управление движимым и недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставных капиталах российских юрлиц и имущественными правами, которые принадлежат гражданам из «недружественных» стран.

#новости #минпромторг

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27 комментариев
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 Ольга Жукалина
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Nikita Lapin

Слава советскому союзу!!

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Император Нолимоций

Не чокаясь.

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Доктор Шкутко

Аминь

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Alena Ducatt

Нужны «суверенные» основания для раскулачивания европейских остатков (Carlsberg group и то, что мы не видим, что национализируется в «фоновом режиме»)
Мне интересно, о каких инвестициях и защите прав частной собственности они вообще говорят? Бред

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Nikita Lapin

Об инвестициях той части рынка которую не трогают наверно, Китай, Иран, Индия, Корея итд

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Фоксик

Вы считаете в этих странах идиоты в инвесторах?
Боюсь если они придут, то с тисками для яиц

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Доктор Шкутко

Ну там инвесторов хоть отбавляй. Сейчас только очередную группу нелегалов с клетчатыми сумками запрут и начнут баблом рынок проливать

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Иван Иванов

А присвоение имущества российских компаний и государственных активов иностранными государствами это разве не воровство?

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Император Нолимоций

Я починил статью: «Легитимизируйте воровство всего "в государственных интересах", пожалуйста», — попросили в Минпромторге.

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Nikita Lapin

Вообще звучит странно, причем тут легитимизация воровства, тут речь совершенно не об этом дружок

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Император Нолимоций

Дружок во дворе у вас хвостом виляет. Если вам всё, что в глаза льётся, — божья роса, то это сугубо ваши трудности.

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Император Нолимоций

P.S. Но, может, вам нравится. Не осуждаю.

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Иван Иванов

А присвоение имущества российских компаний и государственных активов иностранными государствами это разве не воровство?

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Император Нолимоций

Это штраф за выёживание и налог на слабость.

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Anton Innokentievich

Так это тоже налог на лучезарность и штраф за исключительность, чего бухтите?

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Император Нолимоций

Ну у них-то замороженное в итоге на дело пойдет, когда придет время по счетам расплачиваться. И так уже процентами нормально нажили — молодцы, всё на пользу.

А тут растащат, как обычно, и ничего не останется. Ну хапнули задарма те же нормальные производства — а делать на них будут в отсутствие экспертизы и нормального менеджмента в лучшем случае какой-нибудь вшивый жигуль.

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Anton Innokentievich

Аж сльозы на очах от умиления с того как вы восхищаетесь градом на холме, рад за вас и таких как вы, у вас больше не осталось вопросов в жизни

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Император Нолимоций

В свою очередь, растроган от радости за вас, если последние 20 лет убедили вас в том, что все обещания исполняются, жить становится лучше, жить становится веселее — и достаточно в очередной раз кивнуть в телевизор, чтобы лето не кончалось и за всеми нами мчалось.

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Leo Uvarov

дык это в конечном итоге ударит по РФ - инвестиций не будет.

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F D
А присвоение имущества российских компаний и государственных активов иностранными государствами это разве не воровство?

Нет, если прекратить игнорировать тот факт что это ответные меры реализованные после осуществления Россией перечисленных вами действий в отношении соседнего государства.

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Anton Innokentievich

Так погодите, у нас тоже ответные меры, и замечу не против соседнего государства, а против тех, кто вводил меры. Меры на меры, зачем вы все расстраиваетесь?

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Иван Иванов

А почему тогда так называемым "мировым сообществом" аналогичные меры не введены против террористического государства сша и их сообщников по террористической группировке нато за бомбежки Югославии? За вторжению в Ирак, Сирию, Ливию? За убийство сотен тысяч жителей этих стран?

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Забыл Эмейлов

Не нужен нам интеллект из недружественных стран, ишь чего удумали

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Nikita Lapin

Мда уж типичный патриот блять

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Nikita Lapin

Давно пора, а то бесконтрольность какая то, где не надо давят а где не нужно свобода

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Андрей Орлов

То есть они опять пытаются сделать фотошоп,люстру и корел драв платными?
Или это другое?

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24 комментария
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