В LinkedIn обсуждают «нытинги» — онлайн-встречи коллег, на которых можно выговориться друг другу. Материал издания dev.by.

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Пользователи LinkedIn от «нытингов» в восторге: называют их «гениальным изобретением», которое позволяет «экологично выпускать пар» и меньше выгорать.

Мы спросили у читателей, так ли хороши «нытинги», как их презентуют в LinkedIn.

«Нытинги» помогают, особенно девочкам, парни чаще просят совета»

Завели «нытинги» после 24 февраля прошлого года. С учётом, что у меня распределённая команда, специально ставлю их раз в неделю — не более, чем на 45 минут.

Обычно нытинг имеет смешанный формат — обсуждаем и проблемы на проекте и в жизни. Ограничений по времени — 2-3 минуты, как на митах, — не ставим: кто сколько хочет. Сам я выступаю как тим-лид и скрам-мастер, а на таких встречах — я главная «жилетка».

Насколько откровенны участники на «нытингах» — могу сказать, что душевные боли и недовольство высказывают смело, часто во время обсуждения вылазят минусы организации или лидов. Думаю, что «нытинги» помогают, особенно девочкам, они говорят, что стало легче, после того, как высказались. Парням «поныть» не особо помогает, они чаще просят совета или лайфхак, вот, например, о чём мы говорим:

Если встать в 6:00 утра и сразу за работу, то в 14:00–15:00 будешь свободен для прогулки, пока светло — и можно далеко от дома отъехать.

Стоит исследовать новый город каждый день или 3 раза в неделю: выезд на метро в дальнюю точку, а назад — пешком.

Попробовать что-то новое, чего не пробовал ранее, что есть в стране пребывания.

Поискать ниши для бизнеса и открыть свой малый бизнес в стране пребывания.

Путешествовать по стране на выходных.

Или отправиться в поход и исследовать окрестности.

К своему очередному дню рождения отжаться 100 раз.

Да и вообще ставить перед собой любые цели — это занимает голову.

Сдать на права категории А и арендовать/купить мотоцикл покататься.

Спорт — необъятная тема, например, как подготовиться и переплыть Босфор. Это несложно, за 5-10 месяцев может осилить и новичок;

Обсуждаем чтение как метод избегания реальности.

А ещё учёбу или создание своего научного сообщества по интересам.

Рекомендуем друг другу настолки или клубы по интересам.

Лично я на «нытингах» не выговариваюсь, я выкладываюсь в спортзале — мне спорт помогает, а не балабольство. Ну и я представляю для своей команды пример стойкости и иного взгляда на жизнь, который надеюсь поможет преодолеть проблемы восприятия.

Что дают нам «нытинги»: для команды это как edu-meeting — мы тренируем софт скилы, а ещё это стресс-менеджмент. Плюс в компании после них появляются такие штуки, как English speaking club и психологические тренинги.

«Помогли нам остаться командой, даже в некотором смысле сплотили»

У нас есть «нытинги» в команде. Завели такой формат после ухода на удалёнку с весны 2020-го — когда мы поняли, что нам нужно пространство «сбросить негатив», поделиться тем, что тревожит. На удивление именно такие встречи помогли нам остаться командой, они даже в некотором смысле сплотили нас.

Как правило, под «нытинг» отводится один час в неделю.

Мы обсуждаем на нём всё, что хочется — от руководителя и коллег, до ситуаций в компании, которые на нас влияют, личные проблемы — реже. За три года мы научились быть вполне откровенными друг с другом.

Лично меня такие встречи очень поддерживают — я вижу, что остальные участники команды переживают то же, что и я, мне становится легче. Интересно, что на нытинги ходят все — никто не пропускает.

«Нытинг» — это возможность “слить” всё, чтобы двигаться дальше»

Спросили у психолога Светланы Демченко, помогают ли на самом деле «нытинги» и есть ли у них минусы.

— Я считаю, «нытинг» — это прекрасно! У любого человека за день, за неделю и т.д. накапливаются слова, что он так и не смог высказать, непрожитые эмоции и прочий «мусор», что как якорь тянет его вниз (а вместе с ним и команду).

Так что «нытинг» — это возможность «слить» всё это, чтобы двигаться дальше без ненужного груза.

Рецепт хорошего «нытинга» (без минусов) такой:

Участники не должны находиться друг у друга в подчинении, иначе они не смогут расслабиться и быть на 100% откровенны.

Между ними также не должно быть близких связей — по той же причине.

Нужны чёткие границы и правила (конфиденциальность, безопасность и время).

Хорошо, если есть модератор — чтобы останавливать дискуссию, когда кто-то начинает вдруг «лечить» кого-то из коллег, учить жить или обесценивает их и их эмоции («нет, ты не прав, это не так, а этак…» или «это потому что ты сам такой…», и вообще «что ты ноешь, лучше сходи в спортзал»).

Однако группа может справляться и сама, без модератора (или модератором может по очереди выступать любой из участников группы), но, ещё раз повторюсь, нужны чёткие правила: что приемлемо у нас на «нытинге», а что — нет.

Здорово, когда каждый из участников чётко очерчивает, что ему нужно в этот момент, — «слить» негатив, поныть, чтобы его просто выслушали (и тогда группа слушает, коллеги находятся рядом — и всё), или чтобы ему дали совет, помогли найти решение проблемы, или оказали поддержку (и тогда группа может показать, что человек не один).

И при этом у каждого есть право на «стоп»: я слушаю ваши советы в ответ на свой запрос, но в какой-то момент говорю «Стоп!» или «Нет» — и вы прекращаете их давать, мы сворачиваем обсуждение моего вопроса.

Очень важно не выносить «сор из избы» — то есть всё, что говорится на «нытинге», там и остаётся. Слова, истории кого угодно из участников не должны больше обсуждаться нигде за пределами этой группы.

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