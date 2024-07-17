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vc.ru
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Таня Боброва
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«Если заложило уши, скажите “Ааааавиасейлс”»: сервис разместил свою рекламу на поле возле петербургского аэропорта

Её можно увидеть из иллюминатора на подлёте к городу.

  • «Авиасейлс» разместил надпись «Если заложило уши, скажите “Ааааавиасейлс”» на поле на подлёте к аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге — увидеть её можно из иллюминатора.
  • Так сервис обыграл проблему, с которой сталкиваются некоторые пассажиры при взлёте и посадке. Если в самолёте заложило уши, иногда советуют зевнуть.
Источник: «Авиасейлс»
  • В сервисе рассказали vc.ru, что размер надписи — 12 тысяч м². Надпись освещается фонарями — будет видно и в ночное время.
  • «Авиасейлс» не впервые размещает свою рекламу возле аэропортов: в 2023 году компания сделала надпись площадью 2000 м² на крыше одного из зданий на подлёте к московскому аэропорту Внуково.
Источник: Adindex
Источник: Adindex
  • В 2020 году, во время пандемии коронавируса Covid-19, сервис договорился с пилотами в России и США о рекламной кампании в небе. Те оставляли надписи «Отпуск будет», «Мой руки» и «А где все?», а также название сервиса.
«Если заложило уши, скажите “Ааааавиасейлс”»: сервис разместил свою рекламу на поле возле петербургского аэропорта

#новости #авиасейлс

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8 комментариев
Борис Кушак

оригинально)с иллюминатора рекламу читать это что то новое) В плане продвижения конечно авиасейлс молодцы

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олс-вин блогер

АААААвтомобиль!

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Запопу Кусь

Самолёты это самый тупой способ передвижения. Не экологично, шумно, страшно. 💁‍♀️🛫

Если бы люди были поумнее то мы бы уже давно ездили в вакуумных поездах между странами. Просто из метро можно было бы уехать в Париж или Нью-Йорк. 💁‍♀️🚂

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Михаил

Илон Маск в чяте! По машинам!

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Бонифаций на каникулах

Лол, в Авиасейлз наконец-то узнали про Макса Фоша? )
https://www.youtube.com/shorts/XTuQ2CofX2I

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DeliNaNull

Ахахах, очень прикольная и креативная реклама, для нашего время это БОЛЬШАЯ редкость!

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