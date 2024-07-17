«Если заложило уши, скажите “Ааааавиасейлс”»: сервис разместил свою рекламу на поле возле петербургского аэропорта

Её можно увидеть из иллюминатора на подлёте к городу.«Авиасейлс» разместил надпись «Если заложило уши, скажите “Ааааавиасейлс”» на поле на подлёте к аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге — увидеть её можно из иллюминатора.Так сервис обыграл проблему, с которой сталкиваются некоторые пассажиры при взлёте и посадке. Если в самолёте заложило уши, иногда советуют зевнуть.Источник: «Авиасейлс»В сервисе рассказали vc.ru, что размер надписи — 12 тысяч м². Надпись освещается фонарями — будет видно и в ночное время.«Авиасейлс» не впервые размещает свою рекламу возле аэропортов: в 2023 году компания сделала надпись площадью 2000 м² на крыше одного из зданий на подлёте к московскому аэропорту Внуково.Источник: AdindexВ 2020 году, во время пандемии коронавируса Covid-19, сервис договорился с пилотами в России и США о рекламной кампании в небе. Те оставляли надписи «Отпуск будет», «Мой руки» и «А где все?», а также название сервиса.#новости #авиасейлс
оригинально)с иллюминатора рекламу читать это что то новое) В плане продвижения конечно авиасейлс молодцы
АААААвтомобиль!
Самолёты это самый тупой способ передвижения. Не экологично, шумно, страшно. 💁♀️🛫
Если бы люди были поумнее то мы бы уже давно ездили в вакуумных поездах между странами. Просто из метро можно было бы уехать в Париж или Нью-Йорк. 💁♀️🚂
Илон Маск в чяте! По машинам!
Лол, в Авиасейлз наконец-то узнали про Макса Фоша? )
https://www.youtube.com/shorts/XTuQ2CofX2I
Ахахах, очень прикольная и креативная реклама, для нашего время это БОЛЬШАЯ редкость!