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Маркетинг
Андрей Фролов
88

Студенты Вышки, мы вас видим

Не хулиганьте.

В Высшей школе экономики на одном из предметов по направлению «маркетинг и коммуникации» объявили дополнительный балл на экзамене для студентов, которые смогут написать материал на tjournal.ru, dtf.ru или vc.ru (мы узнали об этом уже после того, как увидели поток материалов).

Как выяснилось, балл начисляется при выполнении одного из условий:

— 1000 просмотров статьи (это, кстати, слишком просто).

— Рейтинг +50.

— 100 добавлений в закладки.

Некоторые улетели в бан за накрутки (и ещё улетят, потому что мы только начали изучать), кого-то в минус отправили пользователи. Например, ловким оказался студент Данила Степанов, который не только написал сносный материал об экзаменах на удалёнке, но ещё и сделал честную приписку, закрывшую разом всего его KPI:

«Статья, которую вы только что прочитали – часть экзаменационной работы по направлению «Маркетинг». Каждое ваше сохранение и +1 приближают студента к закрытой сессии. Буду благодарен за оценки, репосты и конструктивную критику»

Результат: 14 000 просмотров, рейтинг +281

Преподавателю респект, но процесс, конечно, лучше легализовать и защититься от накруток. С ним мы уже связались: «Хочу сказать что это задание вызвало просто фантастическо-позитивную реакцию у студентов, которые смогли попробовать себя в качестве авторов и добились эмоционального отклика от аудитории. Если вам интересно сотрудничество с моим курсом в рамках учебного процесса то с удовольствием готов обсудить что можно сделать».

Студентов же просим притормозить родителей и родственников — их наша платформа не вывезет 😁

Влад Цыплухин

Приходите на стажировку в «Маркетинг», когда мы её откроем.

Андрей Фролов
+116 819
0
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