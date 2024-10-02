«Т-Банк» запустил рекламную платформу для бизнеса

Раньше крупный бизнес уже мог привлекать покупателей через сервис «Выгода для бизнеса» с помощью кешбэка, рассрочек, программ лояльности внутри приложения «Т-Банка». Новая платформа объединит существующие инструменты и позволит настраивать кампании и на других площадках из экосистемы банка.