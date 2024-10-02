«Т-Банк» запустил рекламную платформу для бизнеса

Через неё можно будет запускать рекламу в приложении банка и других его сервисах.Она объединяет все медиа-каналы «Т-Банка» — включая мобильное приложение, витрины лайфстайл-сервисов и предложений с кешбэком, приложение «Кошелёк», сервис «Долями», журнал «Т-Ж» и другие площадки, сообщила компания.Бизнесу доступно более 20 механик продвижения и рекламных инструментов. Они позволяют таргетировать рекламу на пользователей не только по социально-демографическим параметрам, но и по объёму трат в конкретных категориях и в соответствии с нужными паттернами поведения, уверяют в банке.Подключиться можно на сайте, управлять рекламойкрупному бизнесу поможет персональный менеджер. Малый и средний бизнес может подключиться самостоятельно, управлять рекламой нужно через личный кабинет.Форматы рекламы. Источник: «Т-Банк»Раньше крупный бизнес уже мог привлекать покупателей через сервис «Выгода для бизнеса» с помощью кешбэка, рассрочек, программ лояльности внутри приложения «Т-Банка». Новая платформа объединит существующие инструменты и позволит настраивать кампании и на других площадках из экосистемы банка.В «ближайшем будущем» к платформе подключат также приложения «Т-Инвестиции», «Т-Мобайл», «Т-Страхование», «Т-Бизнес» и медиа «Бизнес-секреты».Форматы рекламы. Источник: «Т-Банк»Форматы рекламы. Источник: «Т-Банк»#новости
Теперь данные доступные не только банку, но и другим. Вы становитесь ценным активом банка для продажи с потрохами.
Какие данные? Реклама таргетная, настройка по обезличенным данным, и сам заказчик данных никаких не получает, любая реклама в инете так работает. У тебя дюрекс на мейл.ру вылезет из-за поисковых запросов, но сам дюрекс в душе не знает кто ты
То ли дело быть активом Комитета. 😊
Хватить людей пугать, там обезличенные данные, аудитории будут формате lal по очень общим маркерам, по сути это аналог МТС-маркетолога
С каждой овцы шерсти хоть клок. 🐑
Они и так через биг дату доступны всем, только заплати
То есть я принес вам в банк деньги, а вы мне еще рекламу напихивать будете за это? Надо идею подкинуть в барбершопы и стоматологам, пока клиент в кресле сидит ему рекламу показывают, уйти то все равно с просверленным зубом или полупобритой головой не сможешь