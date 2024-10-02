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Евгения Евсеева
Маркетинг

«Т-Банк» запустил рекламную платформу для бизнеса

Через неё можно будет запускать рекламу в приложении банка и других его сервисах.

  • Она объединяет все медиа-каналы «Т-Банка» — включая мобильное приложение, витрины лайфстайл-сервисов и предложений с кешбэком, приложение «Кошелёк», сервис «Долями», журнал «Т-Ж» и другие площадки, сообщила компания.
  • Бизнесу доступно более 20 механик продвижения и рекламных инструментов. Они позволяют таргетировать рекламу на пользователей не только по социально-демографическим параметрам, но и по объёму трат в конкретных категориях и в соответствии с нужными паттернами поведения, уверяют в банке.
  • Подключиться можно на сайте, управлять рекламойкрупному бизнесу поможет персональный менеджер. Малый и средний бизнес может подключиться самостоятельно, управлять рекламой нужно через личный кабинет.
Форматы рекламы. Источник: «Т-Банк»
Форматы рекламы. Источник: «Т-Банк»

  • Раньше крупный бизнес уже мог привлекать покупателей через сервис «Выгода для бизнеса» с помощью кешбэка, рассрочек, программ лояльности внутри приложения «Т-Банка». Новая платформа объединит существующие инструменты и позволит настраивать кампании и на других площадках из экосистемы банка.

  • В «ближайшем будущем» к платформе подключат также приложения «Т-Инвестиции», «Т-Мобайл», «Т-Страхование», «Т-Бизнес» и медиа «Бизнес-секреты».

Форматы рекламы. Источник: «Т-Банк»
Форматы рекламы. Источник: «Т-Банк»
Форматы рекламы. Источник: «Т-Банк»
Форматы рекламы. Источник: «Т-Банк»

#новости

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71 комментарий
Артём

Теперь данные доступные не только банку, но и другим. Вы становитесь ценным активом банка для продажи с потрохами.

10
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Андрей Буров

Какие данные? Реклама таргетная, настройка по обезличенным данным, и сам заказчик данных никаких не получает, любая реклама в инете так работает. У тебя дюрекс на мейл.ру вылезет из-за поисковых запросов, но сам дюрекс в душе не знает кто ты

14
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Забанен Обиженками

То ли дело быть активом Комитета. 😊

7
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Antny Slmv

Хватить людей пугать, там обезличенные данные, аудитории будут формате lal по очень общим маркерам, по сути это аналог МТС-маркетолога

1
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Иванов Иван

С каждой овцы шерсти хоть клок. 🐑

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Sasha Step

Они и так через биг дату доступны всем, только заплати

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Макс Кроу

То есть я принес вам в банк деньги, а вы мне еще рекламу напихивать будете за это? Надо идею подкинуть в барбершопы и стоматологам, пока клиент в кресле сидит ему рекламу показывают, уйти то все равно с просверленным зубом или полупобритой головой не сможешь

11
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